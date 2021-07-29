Çin atık ithalatını durdurdu, BAE çöplerini yakmaya karar verdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), artan çöp yüküyle başa çıkmak için dünyanın en büyük atıktan enerji üretim tesislerinden birini inşa ediyor.

Çin makamları, bu yıl başından itibaren ülke dışından geri dönüşüm için getirilen tüm katı atıkların ithalatının durdurulduğunu duyurdu.

ÇÖP SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Atık ithal eden Çin’in bu ithalatı durdurması ve Türkiye gibi atık ithal eden bazı ülkelerde çevrecilerin baskıları nedeniyle çöp ihracatının geleceği sallantıda. BAE gibi çöp ihraç eden ülkeler de mevcut çöp sorununu çözmek için yeni yollar geliştirmeye çalışıyor.

Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda çıkan bir genelge ile atık ithalatı durdurulmuş ardından da tekrar serbest bırakılmıştı.

BAE ise tüm bu gelişmeler nedeniyle ülkesinde biriken çöpü tasfiye etmek için atık yakarak enerji üreteceği tesisler inşa etmeye karar verdi. Ancak bu yol da karbon salınımı tehlikesi barındırıyor.

1,1 MİLYAR DOLARA MÂL OLACAK

Dubai, enerji üretmek için çöp yakacak tesisi için yaklaşık 1,1 milyar dolarlık maliyet öngördü. Bunun dışında Şarika Emirliği’nde de bir tesisin faaliyete geçeceği bildirildi.

Projeler tamamlandığında ise tesisler, şu anda BAE tarafından üretilen atığın yaklaşık yüzde 60’ını işleyebilecek.

BÖLGEYE YAYMAK İSTİYORLAR

Bloomberg’in aktardığına göre, Çevre yönetim şirketi Bee’ah CEO’su Khaled Al Huraimel, komşu Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bölgede daha fazla atıktan enerji tesisi inşa etmek istediklerini söyledi.

Atıkların yakılabilmesi için ciddi bir geri dönüşüm çalışması da gerekiyor. Atıkların yakılması emisyon ürettiği için geri dönüştürülebilir ürünlerin ayıklanmasının ardından yakma işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu projeler BAE’nin 2050 için koyduğu karbon emisyonunu düşürme hedefini zora sokacak bir gelişme olarak görülüyor.

KARBON SALINIMI TEHLİKESİ VAR

Projeye taraftar olan kesimler enerji tesislerinin çöplüklerin birikmesini önlediğini ve enerji ürettiğini iddia ederken, çöplerin yakılması atmosfere ısı tutucu sera gazlarının salınmasına neden oluyor. Şuan dünyadaki çöplerin yalnızca yüzde 11’i yakılıyor.

Atık yönetim şirketi Bee’ah, bu proje ile birlikte çeşitli yeşil alanlar yaratacağını, 120 megavatlık bir güneş enerjisi tesisi kuracağını, ayrıca çöp kamyonlarına yakıt sağlamak için çöpten hidrojen üretileceğini belirtiyor.

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