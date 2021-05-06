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Çin, Avustralya ile ekonomik diyalog mekanizmasını süresiz durdurdu

Huawei yasağı ile başlayan Çin ile Avustralya arasındaki gerilim artıyor. Çin, iki ülke arasındaki Stratejik Ekonomik Diyalog mekanizması kapsamındaki tüm faaliyetleri 'süresiz' olarak durdurduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:32, 06/05/2021
HaberlerEkonomi
Çin, Avustralya ile ekonomik diyalog mekanizmasını süresiz durdurdu

Çin ile Avustralya arasındaki gerilim artıyor. Pekin yönetimi, iki ülke arasındaki Stratejik Ekonomik Diyalog mekanizması kapsamındaki tüm faaliyetleri “süresiz” durdurdu.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun (NDRC) karar üzerine yaptığı kısa açıklamada, “Son zamanlarda, bazı Avustralya hükümeti yetkilileri Çin ile Avustralya arasındaki arasındaki normal diyalogu ve işbirliğini Soğuk Savaş zihniyetiyle ve ideolojik ayrımcılıkla bozmaya çalışan adımlar attılar” denildi.

Komisyon, açıklamasında hangi adımların böyle bir eyleme geçilmesine yol açtığını belirtmedi.

AVUSTRALYA DOLARI DEĞER KAYBETTİ

Avustralya doları haberlerin ardından ABD doları karşısında sert gerileyerek 0.7701’e kadar düştü. Avustralya doları dün 0.7747 ABD doları seviyesindeydi.

Avustralya, Çin’in teknoloji devi Huawei’nin ürettiği ekipmanları 5G şebekesinde yasaklayan ilk ülke olmuş ve ilişkiler bu nedenle 2018’de gerilmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler geçen yıl Avustralya’nın yeni corona virüsünün ortaya çıkışına dair bağımsız inceleme çağrısında bulunmasıyla ve Çin’in bu çağrıya ticaret ilişkileri üzerinden misilleme yapmasının ardından bozulmuştu.

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