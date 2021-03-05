Çin büyüme hedefini düşük tuttu

Ekonomisi corona virüsü salgını nedeniyle sarsılan Çin 2002’den beri ilk defa geçen yıl başbakanın çalışma raporunda açıklanan ekonomik büyüme hedefini düşürmüştü.

Çin’in gayrı safi yurt içi hasılası (GSYH) geçen yıl yüzde 2.3 ile 44 yılın en zayıf büyümesini kaydetti ancak dünyanın büyük ekonomileri arasında büyüme kaydeden tek ülke oldu.

YÜZDE 8 OLMASI BEKLENİYORDU

Çin Başbakanı Li Keqiang, 2021 çalışma raporunda “Çin’in büyüme hedefi bu yıl için yüzde 6 üzeri olarak belirlendi. Bu hedefi belirlerken ekonomik faaliyetlerin toparlanma sürecini göz önünde bulundurduk” ifadelerini kullandı.

Ancak 2021 hedefi analistlerin ortalama beklentisinin altında açıklandı. Analistler büyüme hedefinin yüzde 8’i aşmasını bekliyordu.

Politika danışmanlarına göre Çin’in ılımlı büyüme hedefi borçlanma ve risk iştahını sürdürmeye çalışmanın yanı sıra geçen yıl corona virüsünün getirdiği ani değişikliklerin ardından ekonomik istikrara dönmek için olan çabaya işaret ediyor.

İSTİHDAM HEDEFİ 11 MİLYONDAN FAZLA

Çin’in kabine danışmanlarından Yao Jingyuan, “Büyümenin yüzde 6 üzerinde gerçekleşeceği açık. Bu hedefin belirlenmesindeki amaç daha nitelikli bir büyümeye odaklanmamız gerektiğini göstermek” dedi.

Li, parlamentonun yıllık toplantısının açılışında sunulan çalışma raporunda Çin’in 2021’de kentlerde 11 milyondan fazla yeni istihdam yaratmayı hedeflediğini açıkladı. Çin 2020 için 9 milyondan fazla istihdam yaratmayı hedeflediğini açıklamıştı. (Reuters)

