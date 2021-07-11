Çin, dışa açılmak isteyen firmalarına yönelik yaptırımlarını genişletecek

Çin’in piyasa düzenleyici kurumu tarafından yapılan açıklamada 1 milyondan fazla kullanıcının verilerine sahip olan herhangi bir şirketin, hisselerini denizaşırı ülkelerde listelemeden önce bir güvenlik incelemesinden geçmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada “platform ekonomisi” üzerindeki kısıtlamaların genişletildiği ifade edildi.

VERİ GÜVENLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yapılan açıklamada, güvenlik incelemesinin sebepleri arasında, yabancı hükümetler tarafından etkilenme, kontrol edilme ve manipüle edilme riskleri gösterildi.

Çin’de bu yıl veri güvenliği ve veri saklama ile ilgili iki yeni düzenleme yürürlüğe girecek. ‘Veri Güvenliği Yasası’ ve ‘Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası’ adı verilen yasalar verilerin Çin içerisinde saklanmasını düzenliyor. Çin hükümeti, verilerin başka ülkelerde listelendikten sonra “kötü niyetli” olarak kullanılmasından endişe ettiğini belirtti.

22 MİLYAR DOLARA MÂL OLMUŞTU

Çin'de yaygın olarak kullanılan ulaşım uygulaması Didi, ABD'de 4,4 milyar dolar değerindeki halka arzından günler sonra, uygulama mağazalarından kaldırılmış, bu karar Didi’ye 22 milyar dolara mâl olmuştu. Kararın ardından şirketin hisseleri yüzde 20’lik düşüş gösterdi. Çinli yetkililer ABD’de iş yapmak isteyen şirketle ilgili verilen bu kararın veri güvenliği ile ilgili olduğunu öne sürmüştü.

Çin basını ise, Didi’nin ülkedeki en detaylı seyahat bilgilerine sahip olan kurum olduğunu ve kullanıcıların davranışlarıyla ilgili büyük veri analizi yapabilecek kapasitede olduğunu yazmıştı.

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