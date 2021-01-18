Çin ekonomisi 2020’de yüzde 2.3 büyüdü

Çin ekonomisinin büyüme hızı dördüncü çeyrekte ivme kazanarak yüzde 6.5 ile beklentileri aştı. Ülkedeki toparlanma, küresel pandemi devam etse de ekonomik büyümenin bu yıl hızlanacağına işaret etti.

Bugün yayınlanan resmi verilere göre Çin’de gayrı safi yurt içi hasıla (GSYH) 2020’de yüzde 2.3 büyüdü. Çin geçen yılın tamamında 1976’dan bu yana en yavaş hızda büyümüş olsa da, birçok ülkenin Covid-19 pandemisini kontrol altına almakta zorlandığı 2020’de daralma kaydetmeyen dünyanın tek büyük ekonomisi oldu.

Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4.9 büyüme kaydettikten sonra dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.5 büyüdü.

TOPARLANMA HIZI ŞAŞIRTTI

ABD ile Çin arasındaki gergin ilişkiler ve diğer sorunlara rağmen dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in corona virüsü salgınından toparlanma hızı birçok kişiyi şaşırttı.

Beijing’in corona virüsü sınırlamaya yönelik sert kısıtlamaları, Covid-19 salgınını çoğu ülkeden çok daha hızlı kontrol altına almasına olanak sağlarken, hükümetin önderliğindeki destek adımları ve yerel üreticilerin salgının tahribat yarattığı birçok ülkeye mal tedarik etmek için üretimi hızlandırması ekonominin ivme kazanmasına destek oldu. (REUTERS)