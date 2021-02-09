Çin’de yeni doğumlar yüzde 15 azaldı

Pandemi ve karantinanın doğum oranlarını nasıl etkileyeceği, merak konusuydu. Çin'den gelen ön veriler, uzun yıllardır devam eden ülkedeki doğum oranındaki düşüşün salgın sırasında da devam ettiğini ortaya koydu.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın dün açıkladığı rakamlara göre, ülkede 2020 yılında kaydı yaptırılan yeni doğan bebek sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,8 düşüşle 11,79 milyondan 10,04 milyona geriledi.

Veriler, yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de ortalama yaşın yükselmeye devam ettiğini de gösteriyor.

KAYDI GEÇ YAPTIRANLAR VAR

Öte yandan, Çin'de şubat başında açıklanan ve kayıtlara dayanan veriler ile nisanda açıklanan resmi doğum verileri arasında ciddi fark olabiliyor. Bunun nedeni, ailelerin yeni doğan bebeklerin kaydını gecikmeli olarak yaptırmasından kaynaklanıyor.

Örneğin, 2019'da kaydı yaptırılan yeni doğumların sayısı 11,79 milyon olarak açıklanmıştı ancak daha sonra gerçek yeni doğum sayısının 14,65 milyon olduğu açıklanmıştı.

Çin'de doğum oranı (Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısı) geçen yıl rekor düşük seviyeye gerilemişti.

2016 yılında tek çocuk politikasını terk eden Çin, doğumları artırmak için yeni önlemler planlıyor.

Corona virüsü salgınının ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin’de resmi verilere göre toplam vaka sayısı 89 bin 720, ölüm sayısı 4 bin 636 seviyesinde.