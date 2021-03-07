Çin’den ilk iki ayda 103 milyar dolarlık dış ticaret fazlası

Pandemi yılı olan 2020'de 535 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren Çin, 2021'e de hızlı başladı. 2021'in ilk iki ayında Çin'in dış ticaret fazlası 103,2 milyar dolar oldu. Bu fazlanın 51,3 milyar dolarlık kısmı ABD ile ticaretten geldi.

Çin ihracatı, ocak ve şubay aylarını kapsayan iki aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,6 arttı. Aynı dönemde ithalattaki artış oranı ise yüzde 22,2 oldu.

Bloomberg, Çin'in dünyaya tıbbi ekipman ve evden çalışmayla ilişkili cihaz ihracatının son aylarda hızla arttığına dikkat çekti.

2020’DE YÜZDE 2,3 BÜYÜDÜ

Salgının ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin, aldığı sert karantina önlemleriyle virüsün yayılımını durdurmuş ve hızlı bir ekonomik toparlanmaya imza atmıştı. Nitekim, 2020'de Çin ekonomisi 2019'a kıyasla yüzde 2,3 büyüdü ve büyük ekonomiler içinde tek pozitif büyümeye imza atan ülke oldu.

2021'in ilk iki ayında ABD ile Çin arasındaki ticaret hacmi yüzde 81,3 ile güçlü bir artış gösterdi.

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