Cineworld’den 2,3 milyar dolarlık rekor zarar

Dünyanın en büyük sinema zincirlerinden Cineworld, 2020’de pandemi nedeniyle 2,3 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı. Şirket 2019’da 725 milyon dolar kâr açıklamıştı.

Şirketin gelirleri 2019’a göre yüzde 80 düşüşle 852 milyon dolara geriledi.

BORÇLANMA İÇİN İZİN İSTEDİ

Londra merkezli şirket, borçlanma limitlerinin askıya alınması için hissedarlardan izin talep etti.

Financial Times’ın haberine göre şirket, 213 milyon dolarlık ve 2025 vadeli tahvil ihracı için adım attı ve bu kaynağın “önemli bir likidite tamponu” oluşturacağına dikkat çekti. Tahvilin ihracı, hissedarların 12 Nisan’da alacağı karara bağlı.

ABD’DEKİ SALONLARINI NİSANDA AÇACAK

Dünya genelinde 767 sinema salona sahip olan şirket, nisan ayından itibaren ABD’deki salonlarını yeniden açmayı planladığını hafta başında açıkladı. ABD’deki açılış, Warner Bros’un ‘Godzilla vs Kong’ filminin vizyona girişiyle aynı tarihlerde olacak.

Britanya’daki salonların 17 Mayıs’ta açılması planlanıyor ancak şirket pandemi ile ilişkili devam eden belirsizlikler nedeniyle toparlanmanın “oynak” olmasını bekliyor.

2019 RAKAMLARINA DÖNÜŞ 2023’TE

Cineworld, 2019’daki gişe rakamlarına ancak 2023’te dönmeyi bekliyor.

Şirketin CEO’su Mooky Greidinger, “Tüm sinemalarının kapandığını görmeyi ve kısıtlamaların bu kadar süreceğini hiç hayal etmemiştim” dedi.