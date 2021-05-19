Çin’in Çelik hamlesi sanayicileri vurdu

Son dönemde dünya genelinde artan emtia fiyatlarının ardından Çin'in çelik ürünlerine sağladığı yüzde 13'lük vergi desteğini kesmesi, başta otomotiv, züccaciye ve beyaz eşya üreticileri olmak üzere sanayicileri vurdu. Türkiye Çin'den yılda ortalama 500 milyon dolarlık demir-çelik ithal ediyor ve bu ürünler Türk sanayicileri için olmazsa olmaz hammaddelerden birisi. Çin'in hamlesi ile dünyada çelik fiyatlarının bir anda arttığını söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, Çin'e parası ödenmiş ve nakliyeye hazır malların dahi yeni fiyatla kendilerine verildiğini belirtti.

Dövizdeki ve emtiadaki artışla birlikte Çin'in aldığı bu kararın maliyetleri katladığını ifade eden Özger, bitmiş ürün fiyatlarının en az yüzde 15-20 oranında yükseleceğini kaydetti. Çin'in vergi adımının beklenmedik bir şey olduğunu vurgulayan Özger, “Anlaştığımız ürünlerde, fiyatını ödediğimiz ve Çin gümrüğünde gitmeye hazır çeliğe bile zam geldi. Bu durum, rekabetçi olmamızı engelliyor. Çeliği buraya getirdiğimizde bizim gümrükte de yüzde 12 vergi var. Hiç olmazsa bunun bu dönemde alınmamasını istedik” dedi.

TÜRKİYE'DE PAHALI

Sektörün ihtiyacı olan çeliğin en az yarısını yurtdışından almak zorunda olduklarını anlatan Özger, yurtiçinde de aldıkları malların bir kısmının bu dönemde yurtdışına göre pahalı hale geldiğini dile getirdi. Bir diğer hammadde sorununun plastikte yaşandığını anlatan Özger, sorunun devam etmesi halinde Türkiye'nin yurtdışı pazarlarında kayıp yaşayabileceğini vurguladı.

İHRACATTA AVANTAJ KAYBEDİLEBİLİR

2020'de pandemiye rağmen 2.5 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Talha Özger, yılın ilk 4 ayında ihracatın yüzde 25 arttığını ve yıl sonunda 3 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Özger, “Sanayiciye verilecek her türlü destek ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. İhracatın artmasına neden olacaktır. Züccaciyeye dünyadan talep var. Dünyada tedarik zinciri değişti, Çin'den Türkiye'ye kayış var. Ama maliyet artarsa bu avantaj kaybedilebilir” diye konuştu.