Çinli Evergrande’nin temerrüde düşmeyeceği öngörülüyor

Evergrande'nin dün Citibank'taki bir hesaba 83.5 milyon dolar aktardığı, böylece 23 Ekim'de dolacak ek süre bitmeden önce kupon ödemesini gerçekleştirdiği belirtildi. Şirketin, faiz ödemesi için gereken parayı bankaya göndermesinden sonra temerrüde düşmeyeceği öngörüldü.

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Borç yükü altındaki Çinli Evergrande Group, dolar cinsi bir tahvilinin faiz ödemesi için yeterli parayı banka hesaplarına aktardı. Şirket, faiz ödemesinin son tarihini kaçırsaydı temerrüde düşecekti.

Konuya yakın olan bir kaynak, Evergrande’nin dün Citibank’taki bir hesaba 83.5 milyon dolar aktardığını, böylece 23 Ekim’de dolacak ek süre bitmeden önce kupon ödemesini gerçekleştirdiğini belirtti.

KURUMLARI VE YATIRIMCILARI RAHATLATACAK

Haber ilk olarak Çin devletine bağlı basın kuruluşlarından Securities Times’da yer aldı.

Ödemenin gerçekleşmesi, muhtemelen Evergrande’nin temerrüde düşmesinin küresel piyasalara olabilecek etkisine dair endişeli olan düzenleyici kurumları ve yatırımcıları rahatlatacak.

Ödemenin yapılması, Çin’li yetkililerin alacaklıların korunacağı yönündeki açıklamalarına destek olarak güveni artırdı. (REUTERS)



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