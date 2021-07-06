Çinli Didi, engelleme kararının ardından 22 milyar dolar değer kaybetti

Çin’de yaygın olarak kullanılan ulaşım uygulaması Didi, ABD’de 4,4 milyar dolar değerindeki halka arzından günler sonra, Çinli düzenleyicilerin yasaklama kararı ile sarsıldı.
Çinli şirket, Çin’in uygulamaları mağazalardan kaldırma kararının ardından borsada yüzde 30 civarında değer kaybetti. Hisseler bu sabah 14 dolarlık halka arz fiyatının altına düşerek 10,9 dolardan işlem gördü. Öğlen saatlerinde bir miktar toparlanmayla hisseleri New York borsasında 12,17 dolardan işlem gören şirketin piyasa değerinin 22 milyar dolar düştü.
Çin basını, Didi'nin ülkedeki en detaylı seyahat bilgilerine sahip olan kurum olduğunu ve kullanıcıların davranışlarıyla ilgili büyük veri analizi yapabilecek kapasitede olduğunu yazmıştı. Çinli yetkililer ulusal güvenlik ve kamu yararını gözettiklerini belirterek veri güvenliği nedeniyle Çinli şirketi uygulama mağazalarından men etti.
Şirketin Çin’deki büyük ortaklarından Uber’in hisseleri ise 1,4 oranında değer kaybetti.
Konu ile ilgili Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan JonesTrading’in baş piyasa stratejisti Michael O’Rourke, “Çin’in amacı şirketlerin liderlerini tahakküm altında tutmak ve yatırımları ABD’ye kayan yatırımcının canını yakmak” değerlendirmesinde bulundu.
Didi’nin Çin’deki yarım milyar kullanıcısının hali hazırda araç çağırabilmesinin önünde bir engel yok. Ancak yeni kullanıcılara yönelik engelleme, şirketin geleceği önünde büyük bir belirsizlik yaratıyor.
Çin’in teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemeleri Didi ile sınırlı değil. Daha önce de dünya online ticaret devi Alibaba’ya yönelik bir antitröst soruşturmasının ardından şirkete pazar hakimiyetini kötüye kullanma gerekçesiyle 2,8 milyar dolarlık bir para cezası kesti.
Kanzhun ve Full Truck Alliance şirketleri de Didi ile benzer bir düzenlemeye karşılaştığı için ABD borsalarında büyük değer kaybetti. Şirketlerin hisseleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 10 oranlarında düşüş kaydetti. Bütün bu gelişmelerin ardından Amerika’daki Nasdaq borsasında endekslenen Çinli şirketlerin değeri toplam 42 milyar dolar düştü.