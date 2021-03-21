Kadına teknoloji işi ‘uygun’ görülmüyor!

Türkiye'nin kronik işsizlik sorunu içinde kadın istihdamı büyük bir paya sahip olurken, kadınlar için yeni iş alanlarının önündeki en büyük engellerden birini cinsiyete dayalı meslek algıları oluşturuyor. Arçelik tarafından, Türkiye genelinde farklı meslek, yaş, eğitim ve cinsiyetlerden 8120 kişinin katılımı ile yaptırılan Cinsiyete Dayalı Meslek Algısı Araştırması'na göre, katılımcıların yüzde 79'u mühendis olmayı, yüzde 66'sı ise beyin cerrahı olmayı erkeklere en uygun meslekler olarak görürken, kadınlar için en uygun görülen meslekler yüzde 67 ile öğretmenlik, yüzde 59 ile diyetisyenlik ve yüzde 56 ile eczacılık oldu.

ÖNYARGILARI SİLMEK

Araştırmada kadınlara en az uygun görülen alan teknoloji, erkeklere en az uygun görülen alan ise moda ve sanat olarak öne çıktı. Sekreter ve uzman kelimeleri kadınlarla, lider ve genel müdür kelimeleri ise erkeklerle bağdaştırıldı.

Araştırma sonuçlarının paylaşıldığı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliğiyle Arçelik tarafından düzenlenen “Arçelik ile Eşitle” zirvesinde konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu olarak hedeflerinin meslek ve iş gruplarıyla ilgili “erkek işi-kadın işi” ön yargısını ortadan kaldırmak olduğunu aktardı. “Üretimde, mühendislik alanında liderlik pozisyonlarında daha fazla kadın çalışanımız olsun istiyoruz. Koç Holding Yönetim Kurulu'nda en az %30 oranında kadın üye bulundurma taahhüdümüzü topluluk şirketlerimize de genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuşan Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu'nun, 30 imza ile Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin en güçlü destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

BM Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı ise geleceğin mesleklerinde kadınlar ve erkekler için eşit yer açmaya yönelik özel politikalar ve uygulamalar geliştirme gereğine dikkat çekti.

Cesaretle adım atan kadınlar meslek kararından memnun

Kadınlarla gerçekleştirilen “Cesaretle Adım Atanlar” araştırmasında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma kapsamında farklı projeler yer aldı:

– Sen Mühendissin, Bizimlesin Projesi: Araştırmaya katılan kadınların %70'i kendi istekleriyle mühendislik alanını seçtiğini, %81'i mühendislik eğitimi aldığından memnun olduğunu ifade etti.

– 500 Kadın Teknisyen Projesi: Katılımcıların %84'ünün daha önceden teknisyen olmayı hiç düşünmediklerini ifade ettiği çalışmada, her 3 kadın teknisyenden biri sürecin başında işi yapamayacağından endişe duyduğunu belirtti.

– Beko Kadın Bayi Projesi: Araştırmada kadın bayilerin yüzde 97'si kararlarından memnun olduklarını dile getirirken, bayilik sürecinde de Beko yetkililerinden sonra en fazla desteği diğer kadın bayilerden aldıklarını belirttiler.