Ciro endeksinde artış

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 78,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Ciro Endekslerini açıkladı.

YÜZDE 78 ARTTI

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 78,4 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu endeks pandemi etkisi nedeniyle önceli yılın Mayıs ayına göre yıllık %12,1 azalmıştı.

Toplam cironun 2021 Mayıs ayına ait alt detaylarına bakıldığında; bu ayda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 99,0, inşaat ciro endeksi yüzde 50,4, ticaret ciro endeksi yüzde 69,8, hizmet ciro endeksi yüzde 74,1 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,3 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 3,3 arttı.

Ayrıca TÜİK’in açıkladığı veriye göre, 2021 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,9, inşaat ciro endeksi yüzde 6,0, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4, hizmet ciro endeksi yüzde 1,5 arttı.

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