Citi Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

ABD merkezli banka Citi, dış finansal koşulların sıkılaşmasıyla ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde düşüş öngörerek, Türkiye’nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yaklaşık yüzde 4’ten yüzde 3,4’e indirdi.
Citi ayrıca TL’de son dönemdeki değer kaybının ardından Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,7’den yaklaşık yüzde 15’e yükseltti.
Citi Türkiye’de enflasyon görünümü, sermaye girişlerinde “belirgin iyileşme” gözlenmedikçe bu yıl faiz indirimi için koşulların oluşacağını düşünmediğini açıkladı. (REUTERS)