CNR Fuarcılık için mahkemeden iflas kararı

Ceyda Erem'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında Flap Kongre tarafından geçtiğimiz şubat ayında alacakların tahsili için iflas davası açılmıştı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava 13 Temmuz 2021'de sonuçlandı ve mahkeme şirketin iflasına kararı verdi.

CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş için Bakırköy 1. İcra Dairesi tasfiye sürecini başlattı. CNR’ın karara itiraz hakkı bulunuyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara merkezli Flap Kongre, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş ile 822 bin 563 Euro alacağı için karşı karşıya gelmişti.

2019 yılında dava açması Flap Kongre, Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine karar verilmişti.

Flap Kongre alacaklarını tahsil edememesi üzerine, Ankara 22. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlatmıştı.

Mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra takibine ilişkin bir ödeme yapılmaması üzerine 26 Şube 2021 tarihinde Flap Kongre, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine iflas davası açmıştı.

4.5 milyon lira sermayesi var

1985 yılında İstanbul’da kurularak hizmet vermeye başlayan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş bugüne kadar binin üzerinde fuar düzenledi. İstanbul Yeşilköy'de 150 bin metrekare kapalı ve 120 bin metrekare açık alana sahip CNREXPO'da faaliyet gösteren 4.5 milyon lira sermayeye sahip şirket 50'nin üzerinde farklı sektör için fuar düzenliyor.