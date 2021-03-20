Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası’na iki ay önce mesaj vermişti…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4.5 ay içerisinde ikinci kez Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldı.

7 Kasım 2020 Cumartesi günü Türkiye güne sıcak bir haberle başlamıştı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınırken yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı görevinde bulunan, eski maliye bakanlarından Naci Ağbal atandı. Aynı gün Ağbal, Murat Uysal'dan görevi devraldı.

132 gün görevde kalan Ağbal göreve geldiğinde politika faizi 10.25 seviyesindeydi. Onun başkanlığında Para Politikası Kurulu üç kez artışa giderek faizi yüzde 19’a çıkardı.

Son faiz artışı geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puan olmuştu. Erdoğan 22 Ocak 2021’de yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nı eleştirmişti.

O tarihe kadar iki kez faiz oranlarını yükselten iki kez de sabit tutan Merkez Bankası’nın bu politikası için Erdoğan son olarak ocak ayında konuşmuş ve şunları söylemişti:

* “Şunu çok açık, net söylüyorum; dünyada şu anda eksi faizle kredi veren finans kuruluşları var mı? Var. İşte buyurun, Japonya’ya bak; eksi faiz.

* Gel İsrail’e; İsrail kendi içinde eksi faiz ama başkasına karşı daha fazla faizle veriyor o ayrı.

* Avrupa’ya gelin; (yüzde) bir, o civarda. Amerika; hakeza öyle. Peki bize ne oluyor da (yüzde) 20’lerin üzerine çıkıyoruz?

“ARKADAŞLAR KUSURA BAKMASINLAR”

* Şimdi bizim arkadaşlar da bana kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar. Eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam ben bunu anlatmaya devam edeceğim.

* Çünkü ben yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum.

Çünkü biz eğer yatırımı güçlendirirsek, işsizlik diyoruz, istihdamı güçlendirirsek, üretimi arttırırsak, ihracatımızı arttırırsak, çünkü buna ihtiyacımız var.

* E biz ihracatımızı arttıracağız ki dışarıdan imkanlar gelsin, cari açığı da azaltmış olalım hatta hatta bitirmiş olalım. Buna ihtiyacımız var.”