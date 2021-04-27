2021 yılı emekli bayram ikramiyesi belli oldu

Cumhurbaşkanı, Erdoğan 11 Nisan’da yaptığı açıklamada 2018 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde 1.000 TL olarak verilen emekli ikramiyelerinin bu yıl enflasyon oranında artırılacağını açıklamıştı.

“KARARNAME İLE GEÇİRECEĞİZ”

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada “Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesine, ilk ödendiği 2018’den bu yana yaşanan enflasyon kadar zam yapılması halinde bin liralık ikramiye bin 503 liraya çıkacaktı.

Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile dul ve yetime 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban bayramında biner lira bayram ikramiyesi veriliyor. Bugüne kadar 3 Ramazan, 3 de Kurban bayramında olmak üzere toplam 6 bayram ikramiyesi ödendi.

2018 yılından bu yana 6 bayramda emekli, dul ve yetimlerle diğer hak sahiplerine toplam 64.2 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi. Bu da emeklilere her bayramda yaklaşık 11 milyar TL, yılda da 22 milyar lira ikramiye ödendiğini gösteriyor.

Emekliler ve malullük aylığı alanlara Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner TL ikramiye ödeniyordu. Dul ve yetim aylığı alanlara ise uygulanan ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi veriliyordu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri