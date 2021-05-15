Cüzdandaki karta 50 milyar TL borç ekledik

Yüksek enflasyon ve yükselen işsizlik hane halkını yoksulluğa sürüklerken aylık geçimini çevirmekte zorlanan aileler kredi kartlarına yüklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 30 Nisan haftasında 155 milyar 603 milyon TL'ye ulaşan kredi kartlarındaki borç bakiyesi 1 yılda tam 50 milyar TL büyüdü. Kredi kartı harcamalarındaki artış özellikle martın ikinci haftasından itibaren daha belirgin hale geldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre “banka ve kredi kartı ile yapılan harcamalar tutarı” mart ayının sonu ve nisanın ilk günlerini kapsayan 26 Mart-2 Nisan haftasında 29 milyar 706 milyon 578 bin TL ile tarihi rekor seviyelere ulaştı. Vatandaşın gelirlerindeki azalmanın etkisiyle harcamaların kredi kartlarına daha fazla kaydığı tahmin ediliyor.

MARKETE HARCANDI

TCMB verilerine göre, 8 Ocak ile biten yılın ilk haftasında kartlarla yapılan alışveriş tutarı 20 milyar 198 milyon 778 bin TL seviyesindeydi. Geçen yılın haftalık kartlı harcamalar ortalaması da bu seviyelerdeydi. 23-30 Nisan haftasında harcamalar 28 milyar 198 milyon 649 bin TL'ye çıktı. Banka ve kredi kartı ile yapılan market alışverişi tutarı ise yılın ilk haftasında 4 milyar 508 milyon 438 bin TL seviyesinde iken nisanın son haftasında yaklaşık yüzde 47 oranında değişimle 6 milyar 559 milyon 845 bin TL'ye sıçradı. Bu tutar tüm zamanların rekoru olurken, harcamalarda temel ihtiyaçların daha büyük bir yer tutması da dikkatlerden kaçmadı.

REKOR KIRILDI

Kredi kartı harcamaları 30 Nisan'da geçen yıla göre yüzde 46.7 yükselişle rekor kırdı. Tüketici kredilerinde ise yıllık büyüme ivme kaybederek yüzde 31.5'e kadar geriledi. 1 Mayıs'tan itibaren ise gecikme, alışveriş ve nakit çekim faiz oranlarında artış yaşandı. Verilere göre yüzde 1.89 olan alışveriş faiz oranı yüzde 1.98'e, gecikme faizi yüzde 2.19'dan yüzde 2.28'e, nakit çekim faizi de yüzde 1.89'dan yüzde 1.98'e çıktı.

İki ayda 533 bin kişi ilk kez kredi kartı kullandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre ilk defa kredi kartı kullananların sayısı aylık ortalamanın iki katına çıktı. Ocakta 380 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı. Şubatta bu sayı 153 bin kişi oldu. Böylece yılın ilk iki ayında 533 bin kişi kredi kartı kullanmaya başladı. Diğer yandan kredi kartı borcu olanların sayısı da bir yılda 1.3 milyon artarak 28.1 milyona ulaştı. Kişi başına ortalama kart borcu da geçen yılın aynı dönemine göre 844 lira artarak şubatta 5 bin 303 TL'ye çıktı.