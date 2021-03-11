Dalgalanmalar şok etkisi yaratıyor

ABD tahvil faizlerindeki artış doların güçlenmesi ile birleşince gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en fazla Türk Lirası zarar görüyor. Türk Lirası, kasım itibarıyla dip seviyelerden yaklaşık % 20 toparlanmış, dolar 6.90 lira seviyelerine kadar gerilemişken, bu hafta 7.78 liraya kadar çıktı. Yani, küresel piyasalarda yaşanan türbülansın yarattığı stres testinde TL'nin kırılganlığına bir kez daha şahit olduk.

YÜKSEK FAİZE RAĞMEN

Üstelik %17 ile faiz liginde ilk sıralarda yer almamıza rağmen, TL dolar karşısında açık ara en kötü performansını kaydediyor. Peki kurlar niçin dalgalanıyor? Bu sorunun cevabını Ekonomist Mahfi Eğilmez'in dün yayınladığı blog yazısında arayalım. Doların son bir haftada bütün dünyada değer kazandığına (dolar endeksi 92 puanı aştı) işaret eden Eğilmez, bizim gibi sıcak para çeken ekonomiler açısından, yerel riskler ve sorunlar nedeniyle, bu hareketin yarattığı dalgalanmanın genel durumdan daha yüksek olabildiğine dikkat çekiyor. Aşırı oynaklığın, kurların yükselmesi veya düşmesinden çok daha fazla riskli olduğunu aktaran Eğilmez, “Çünkü bu dalgalanmalar tıpkı işkenceye tabi tutulan bir insana elektrik şoku verilmesi gibi şok etkisi yaratıyor” dedi.

Eğilmez, ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesinin Türkiye'ye etkisini ise şöyle anlatıyor: “ABD'deki faizler yükselmeye başladığında, ABD ve Avrupa'daki düşük faizler yerine yüksek getiri elde etmek üzere bizim gibi riskli ülkelere gelen yatırım fonları yeterince risk aldıklarını düşünerek buralardan çıkıyor. Dolar azaldığı için, kurlar yükseliyor ve faizleri artırmak zorunda kalıyoruz. Faizleri artırınca kurlar düşüyor ama riskler değişmediği ya da yenileri ortaya çıktığı için aynı dalgalanmalar yeniden başlıyor.”

Her an yenileri eklenebiliyor

Mahfi Eğilmez, enflasyonun ve borç yükünün Türkiye ekonomisi için sürekli var olan riskler olduğunu, buna karşılık Merkez Bankası'nın eksi rezervleri ile yüksek CDS priminin yarattığı risklerin dönemsel olduğunu belirtti. Bunlara her an yenilerinin eklenebildiğini kaydeden Eğilmez, “Bizim dışımızda olup bitenler için bir şey yapamayacağımıza göre, kur yükselişinin bizden kaynaklanan kısmını, riskleri ortadan kaldırarak ya da düşürerek azaltabiliriz” yorumunu yaptı.