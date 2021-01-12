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Deli Dumrul esnafın kazancına ortak oldu

Dolar üzerinden garantili ödeme taahhüdü verilerek şirketlere yaptırılan aşırı pahalı köprü ve otoyollara isyan bitmiyor. Geçen de geçmeyen de para ödemek zorunda kaldığı için ismi Deli Dumrul’a çıkan özel köprü ve otoyollara yapılan yaklaşık yüzde 25 zamma şoför esnafından sert tepki geldi.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 06:06, 12/01/2021
Haberler Ekonomi
Deli Dumrul esnafın kazancına ortak oldu

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yüz binlerce şoför esnafının adeta yol ve köprüleri işleten şirketlere çalışır hale düşürüldüğünü söyledi.

GIDA PAHALANDI

“Yeniden değerleme oranı yüzde 9.11, yıllık enflasyon yüzde 14.6 iken otoyol ve köprülere yüzde 25 zam hem yolcu taşıma hem de yük nakliye maliyetlerinde çok büyük artışa yol açtı. Bu zamlar gıda fiyatlarını da artırıyor” diyen Apaydın, şunları söyledi:

“Çiftçi lahanayı Bafra'dan kilosu 50 kuruştan kamyona yüklüyor, yol masrafları yüzünden İstanbul'daki hale 2 liradan iniyor. Aracı payı, komisyon derken halk 5 liradan yiyor. Sadece Osmangazi'den geçmek için 468 lira ödüyoruz. TIR köprü ücreti kadar mazot yakmıyor. Nasıl oluyor da yerli köprü ithal yakıttan daha pahalı oluyor?”

Teker zarara dönüyor
Ulaştırma Bakanlığı'nın zamları belirlerken şoför esnafını da düşünmesi gerektiğini ifade eden Fevzi Apaydın, “Oranlardan esnafın yeterince dikkate alınmadığını anlıyoruz” dedi. Aksi halde tekeri zararına çevirmeye devam edeceklerini belirten Apaydın, pandemi nedeniyle zaten yüzde 50 kapasiteyle çalışmak zorunda kalan otobüsçülerin artan maliyeti yolcu biletlerine yansıtamadığını da ifade etti.
Dolar enflasyon istanbul Osmangazi para Türkiye zam
Yayınlanma Tarihi:06:00,