Deniz salyasından etkilenen balıkçılara nakdi destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara’daki müsilajın, çok fazla balıkçı ağının denizde kaybolmasına ya da denizden çıkarılamamasına neden olduğunu, bu ağların çıkarılması için çalışma yürüteceklerini söyledi:

– Marmara’da küçük kıyı balıkçısına ödediğimiz destekleme miktarını 2 katına çıkardık. Teknelerin büyüklüğüne göre 1000 TL ile 1450 TL arasındaki destek miktarını iki katına çıkarıyoruz. 1000 TL destek alana 2000 TL, 1450 TL destek alana 2900 TL destek vereceğiz. Endüstriyel balıkçılar için de düşük faizli kredi ve borç erteleme çalışması yapıyoruz.

– Ayrıca küçük pelajik balıkların koruma altına aldığımız üreme, beslenme ve büyüme bölgelerini genişletmeyi planlıyoruz. Akademik çalışmalara göre, planktonlarla beslenen hamsi, çaça, istavrit gibi bu küçük pelajik balıklar müsilajın oluşumuna neden olan planktonların azalmasını sağlayacak.