Deniz taşımacılığında maliyetler zirve yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde limanlar kapatıldı ve gemiler çalışmadı. Bu da konteyner fiyatlarının son 1 yılda 4-5 kat yükselmesine yol açtı.

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Coronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl taleplerin ertelenmesi bu yıl küresel ticarette adeta bir patlama yaşanmasına yol açtı. Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 2016'dan bu yana yayımladığı küresel mal ticareti barometresinin 110.4 puan ile rekor seviyeye yükseldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada “Barometredeki artış şu anda ticaretteki büyümeyi ve pandemi dolayısıyla 2020'de yaşanan şoku yansıtıyor” denildi. Ancak aşağı yönlü risklerin küresel ticaretin görünümünü gölgelemeye devam ettiği ifade edildi.

LİMANLAR KAPANDI

Ticarette yaşanan bu yükseliş ve dünyanın üretim merkezi Çin'in coronavirüs yüzünden zaman zaman çeşitli limanlarını kapatması navlun fiyatlarına da yansıdı. Bunun yanında geçen yıl yaşanan talep düşüşünde hizmet dışı bırakılan kargo gemilerinin de tamamı henüz çalışmaya başlamadı. Bu da navlun fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Gemi taşımacılığı danışmanlık ve veri firmasının hazırladığı Dünya Konteyner Endeksi de bu sayede rekor seviyeye ulaştı. Yaklaşık 12 metrelik bir konteynerin ortalama fiyatını veren endeks sadece son 1 haftada yüzde 2.1 yükselerek 9.817 dolara yükseldi. Drewry'nin paylaştığı bilgilere göre konteyner fiyatları 19 hafta üst üste arttı. Endeks son 1 yılda ise yüzde 351'lik yükseliş kaydetti.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 637

Tabii bu rakamlar küresel ortalamaları yansıtıyor. Çin-ABD ve Çin-Avrupa arasında mal göndermek isteyenler daha yüksek faturalarla karşılaşıyor. Örneğin, Şanghay-Rotterdam arasında konteyner fiyatları son 1 yılda yüzde 637 artışla 13.653 dolara ulaştı. Şanghay-New York arasında ise bu rakam yüzde 261 yükselişle 13.505 dolar oldu. Tabii zaman zaman artan talep sebebiyle bu ortalama rakamların çok üzerine çıkıldığı da oluyor. Örneğin, ay başında Çin-ABD arası ticarette konteyner fiyatları 20.000 dolara kadar yükseldi.

Türkiye coğrafi avantajı ile ihracatını artırıyor

Artan konteyner fiyatları Türkiye'nin ihracatına şu ana kadar olumlu katkıda bulundu. Bazı mallarda ABD'li ve Avrupalı şirketler Çin yerine Türk üreticileri tercih etmeye başladı.

Temmuz ayında, Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10.2 oranında artarak 16 milyar 413 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat, ocak-temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34.9 artışla 121 milyar 358 milyon dolara ulaştı. ABD'ye ihracat 7 aylık dönemde bir önceki yıla göre yüzde 40.1 artarak 7.8 milyar doları aştı. Almanya'ya ihracat yüzde 26.6 artışla 10.8 milyar dolara, İngiltere'ye ihracat yüzde 33.4 artışla 7.2 milyar dolara ulaştı.