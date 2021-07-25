Denizi olmayan Denizli, balık ihracatında rekor kırıyor

Denizli'de alabalık yetiştiriciliğinin merkezini Çameli İlçesi. Yıllık yaklaşık 40 milyon dolarlık alabalık ihracatı yapan Ege'de ihracat yükünün 16 milyon dolarını Denizli çekiyor. Kentte alabalık ihracatı yapan iki firma bulunuyor. İş insanı Mustafa Özpek'in oğulları Yasin ve Osman Özpek ile birlikte yürüttüğü Özpekler Su Ürünleri, yıllık 12 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Çameli'de bulanan ve iş insanı Mehmet Horata'nın sahibi olduğu Mittos Su Ürünleri de küçük bir ilçeden Avrupa'ya yılda 4 milyon dolarlık alabalık ihraç ediyor. Her iki firma da alabalığı hem işlenmiş hem de dondurulmuş olarak satıyor. Füme alabalıklar Avrupa marketlerinde tüketicilerin en fazla tercih ettiği ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Dondurulmuş alabalık işlenmek üzere Avrupalılar tarafından satın alınıyor.

80 kente ihracat yaptıklarını açıklayan Özpek kardeşler şunları söyledi: “Kendi ülkemize balık yediremiyoruz ama 80 ülkeye balık ihraç ediyoruz. Özellikle Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika ve Çekya'da Türk balıklarına olan ilgi giderek artıyor. Füme ve donmuş balık ihracatı gerçekleştiriyoruz. Çok fazla ilgi ve dikkat gerektiren bir sektör. Fedakarlıklar yapmadan ayakta kalmak mümkün wolmaz. Özellikle son dönemde yaşanan kuraklık kaynaklı su sıkıntısı bizi endişelendiriyor. Su kaynakları süratle kirleniyor. Maliyetler artıyor. Yatırımlarımızın önü açılmalı. Bürokratik engeller bazen bizleri de yıldırıyor.”

“ÜRETİM AZALDI, YENİ HASTALIKLAR TÜREDİ”

Tüm çiftliklerinin Denizli'de olduğunu söyleyen ayrıca Çameli'deki yerel üreticilerin de balıklarını satın alan Horata ise; “İhracatçının önü açılmalı. İstihdam üzerindeki yük kaldırılmalı. Özellikle salgın döneminde ciddi kayıplarımız oldu. Kuraklık çok önemli bir soruna dönüşüyor. Artık üretim azaldı. Yeni hastalıklar türedi. Kaynaklarımızın korunması lazım” diye konuştu.

Maliyetler üreticiyi zorluyor

Donmuş ürün satan üretici, kuraklıktan, kirlilikten ve artan maliyetlerden şikayetçi.