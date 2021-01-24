Denizsiz kente tersane açtı

Genç girişimci Hasan Kocabıyık denizi olmayan Denizli'ye tersane açtı. Oğlunun adını taşıyan Arsen Lorenzo Denizcilik şirketini kuran Kocabıyık, Bozburun'da bir mobilya üretim atölyesini satın alıp tersaneye çevirdi. 3 bin metrekare kapalı alanda özel sipariş tekne ve yat üretimine başlayan Kocabıyık, üretim aşamasındaki 22 metrelik özel tekneyi Hırvatistan'da bir turizm firmasına kiralamayı planlıyor.

Daha önce Marmaris'te bir tersanenin ortağı olan Kocabıyık ortaklık yürümeyince tersanesini Denizli'de açma kararı aldı. İstanbul'da tekne üretiminde deneyimli çalışanlar ile Denizli'de mobilya sektöründeki ustalardan 17 kişilik bir ekip kuran Kocabıyık lamine malzemeler ile tekne üretimine başladı. Toplam 1.1 milyon Euro'luk yatırım yapan Kocabıyık yıl sonuna kadar yatırım miktarının 2 milyon Euro'yu bulacağını söyledi.

MENAJERLİK YAPIYORDU

Uzun yıllar sanatçı menajerliği yapan Kocabıyık, “Korona eğlence sektörünü çok etkiledi. Bir şey yapamıyoruz bari yatırım yapalım dedik. Zaten tekne ve yatlara merakım vardı. Bu benim hobim. Bu sektör de eğlence ve keyif üstüne kurulu bir sistem. Tuzla'dan tekne ustaları getirdik. Mobilya üretim atölyesi satın aldık ve üretime başladık” diye konuştu.

Tersanede 22 metrelik bir tekne üzerinde çalıştıklarını kaydeden Kocabıyık, “Bu teknemiz tamamlandığında Hırvatistan'a gidecek. 5 metre genişliğinde 4 misafir, 2 de personel kabinine sahip çift motorlu bir tekne olacak. Yurt dışında turizm sektöründe kiralama odaklı değerlendirilecek. Anlaşmaları yapıldı. Burada denizci modeli tekneler de üretiyoruz. Profesyonel denizciler için modeller tasarlıyoruz. Birini tamamladık. Yurt dışından bir tasarım firması ile çalışıyoruz. 22 metrelik bir teknenin imal süreci yaklaşık bir yıl. Dünya piyasasında değeri 1.5 milyon Euro dolaylarında” dedi.

ŞÜPHE İLE BAKIYORLAR Her şeyin bir hayal ile başladığını söyleyen Hasan Kocabıyık, “5 yıl önce bu işi yapacağım aklıma gelmezdi. Biraz şartlar biraz da meraktan bu işe girdik. Sevdiğim şey yatırıma dönüştü. Denizi olmayan bir yerde tersane kurma fikrine şüphe ile bakıyorlar. Böyle bir sorun var. Gelip gördüklerinde, buradaki çalışmaya tanık olduklarında ise çok şaşırıyorlar” dedi.

210 KİLOMETRE UZAKTAKİ GÖCEK'TE SUYA İNDİRİLİYOR

Denizli'de üretilen tekneler 210 kilometre mesafedeki Göcek'te suya indirilecek. Bunun için ciddi bir planlama gerektiğini söyleyen Hasan Kocabıyık, nakliye için yapılan çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Çizimden suya indirilene kadar büyük bir planlama gerektiriyor. Biz belli bir ölçüye kadar olan tekne ve yatları Göcek'e indireceğiz. Profesyonel olarak taşıyan firmalar var. Bu firmalar ile tespit anlaşması yapıyoruz. Yol güzergahı belirliyoruz. Valilikler, karayolları bizlere yardım ediyor. Mobese ve trafik tabelalarını söküyorlar. Alt geçit türü yerlerde ise alternatif yollara yönlendiriliyoruz.”