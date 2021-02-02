Deprem ve coronanın vurduğu Elazığ esnafının dayanacak gücü kalmadı

Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kapanmak zorunda kalan ve ardından corona virüsü salgınıyla tedbirler kapsamında tekrar dükkanını kapatmak zorunda kalan lokantacı Ahmet Gülçek, dayanacak gücünün kalmadığını bu dükkanların açılmasının uzaması durumunda iflas edeceğini kaydetti.

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“İŞLERİMİZ YÜZDE 70 DÜŞTÜ”

Deprem ve corona virüsü salgınında dolayı işlerinin yüzde 70 oranında düştüğünü söyleyen işletmeci Gülçek, “Bu pandemi hakikaten ilimizi, ülkemizi ve dünyayı ciddi derecede etkiledi. Kendi iş çerçevemizde işe bakarsak, yüzde 70'lik bir düşüş var. Paket ile sektör dönmüyor dönmüyor, televizyonlar İstanbul, Ankara gibi şehirleri baz alarak paket servis ile çok fazla iş yapıyor gibi gözüküyor ama Elazığ gibi küçük illerde çok cüzi miktarlarda işler yapılıyor.

Vatandaşın bir de çekinme durumu söz konusu. Korkuyorlar, bu doğal bir durum. Neticesiyle işlerimizde yüzde 70'lik bir düşüş yaşadık. Bu süreçte gıda maddelerini ciddi zamlar geldi. Biz de fiyatlara herhangi bir zam yapamıyoruz. Dönmüşüz pakete bir de zam yaparsak hiç olmaz. Vatandaş zaten zor bir süreçten geçiyor. Bizler de hizmet etmeye, mağdur etmemeye çaba gösteriyoruz. İşletmemiz açık kalsın diye uğraşıyoruz. Zordayız, sıkıntıdayız.

Personeli ikiye böldük, bir hafta birileri gelip çalışıyor sonraki hafta birileri. Personelimiz ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onlar da mağdur olmasın bizlerde. Böyle bir iş birliğine vardık. Onlarda şartları biliyorlar. İyi niyetimizi de bildikleri için herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. 3 aylık bir süreçte de kapalı kaldık. O zaman bu sürecin bu kadar uzayacağını tahmin etmemiştik. Bir süre kapalı kalır, sonra açarız diye düşündük” diye konuştu.

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“VİRÜS SADECE LOKANTA VE KAFELERDEN Mİ BULAŞIYOR?”

‘Virüs sadece lokanta ve kafelerden mi bulaşıyor’ diye soran restoran işletmecisi Gülçek, “Ulaşım araçlarında, banka kuyruklarına kalabalık ortamlarda bulaşmayan virüsün yalnız lokanta ve kafelerden mi bulaşıyor? HES kodu uygulaması ve masaların seyrekleştirilmesi ile lokantaların açılmasını bekliyoruz.

Bu pandemi süreci bizim tahmin ettiğimiz gibi bir süreç değilmiş. Bu süreçte 3 aylık süreci göze alarak paket serviste olsa açık kalmaya karar verdik. Önümüzdeki süreçte neler olur bilemiyoruz. Corona virüsü kısıtlamaları yanlış yapıldı, her işletmenin kendine göre bir kapasitesi var mesela, 3 masası olan yer de var, 100 masası olan yerde var. Lokanta ve kafe sektöründe HES koduyla, kontrol yapılarak içeriye müşteri alınabilir.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek bu işletmeler kapatılmayabilirdi. Bakıyoruz dolmuşlarda, banka kuyruklarında, otellerde sosyal mesafe diye bir şey kalmıyor. Bu şekilde yapılırsa hem işletmeler böyle bir sıkıntı çekmez hem de bu olaylar yaşanmaz” şeklinde konuştu.

“ŞU ANA KADAR DESTEK GÖREMEDİK, ÇARK DÖNMÜYOR”

Şu ana kadar herhangi bir yardım alamadıklarını belirten Gülçek şunları kaydetti:

Tek masa tek sandalye yaptığımız zamanda müşteride geleceğinden dolayı bizlerde personelimizi tam çalıştıracağız. Belki tam kapasiteye ulaşamayacağız ama 60-70 kapasiteye ulaşırsak çarkımızı döner ve borçlarımızı ödeyebiliriz. Bir düzen oluşur diye düşünüyorum. Çark şuan da dönmüyor, zorlanıyoruz. Geçmişten birikimlerimiz olmasa hakikaten zorluk çekiyoruz. Şu an ödemelerde problemler yaşıyoruz.

Geçmiş birikimlere başvuruyoruz. Çünkü sigorta, vergiler, maaşlar, elektrik, su beklemiyor, bunları ödemek zorundasın. Şuana kadar bir destek göremedik. Ülkenin durumu ortada bir şeyde diyemiyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah sonu hayır olur. Bir an öncede açılmayı bekliyoruz. Tabi ki kontrollü açılsın. Sosyal mesafe şartları ne ise, sitem neyi gerektiriyorsa öyle açılsın.