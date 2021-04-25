Destek alamayan halk finansal sağlığını yitirdi

Tüm gelişmiş ülkeler pandemi nedeniyle alınan kapanma kararları paralelinde halkını nakit yardımları başta olmak üzere pek çok finansal destekle güçlendirirken, Türkiye'de vatandaşlar bu süreci zaten krizde, kendi imkanları ile geçirdi ve finansal sağlıklarını yitirdi. Bireylerin finansal sağlıklarını güçlendirmeyi hedefleyen bir kuruluş olan Think Forward Initiative'in (TFI) Avrupa çapında yaptığı son araştırmaya göre pandemi sürecinde finansal sağlığını en çok kaybedenler Türkiye vatandaşları oldu. Avrupalıların büyük bölümü (%52) finansal sağlıklarının pandemide hemen hiç bozulmadığını söyledi. 8 bin kişi arasında yapılan araştırmada finansal sağlığının iyi olduğunu en çok söyleyenler Hollandalılar, finansal sağlığını yitirdiğini en çok söyleyenler ise Türkler oldu. Türkiye'de vatandaşların yüzde 61.4'ü finansal sağlığının kötü olduğu söyledi.

UMUDUMUZ DA YOK

Türkiye'den araştırmaya katılanlar arasında yüzde 22, finansal sağlığının ortalama olduğunu belirtirken, sadece yüzde 16 finansal sağlığını iyi olarak tanımladı. Araştırmada “Finansal sağlığınıza 1 ile 10 arasında not verin; pandemi öncesi nasıldı, şimdi nasıl ve 1 yıl sonra nasıl olur?” diye de soruldu. Türkiye'den katılımcılar pandemi öncesi finansal sağlıklarının 5.9 olduğunu, durumun şimdi 4.9'a düştüğünü, 1 yıl sonra da 4.9 olarak kalmasını beklediğini söyledi. Bu notlarla Türkiye, finansal sağlığı en hızlı düşen ve geleceğe dair en umutsuz ülke olarak dikkat çekti.

GÜVENLİ BİR GELECEK

Araştırmaya katılanların yarısı, finansal sağlığın anlamının temel olarak gelirini ve harcamalarını kontrol edebilmek olduğunu söyledi. Katılımcıların üçte biri, finansal sağlığı, güvenli bir finansal gelecek olarak tanımladı. Avrupalıların 5'te 1'i finansal durumlarının pandemi öncesine göre “çok az” daha kötü olduğunu belirtti.

Çoğunluk durumlarının değişmediğini, küçük bir azınlığın ise pandemiye rağmen finansal durumlarının iyileştiğini söyledi. Avrupalı tüketicilerin önemli bir çoğunluğu herkes için 1 yıl sonrasında finansal sağlık açısından daha olumlu bir sürecin başlayacağına inanıyor.

Finansal sağlık her şeyi etkiliyor, okullarda ders olmalı

■ Araştırma özetinde Türkiye'de bireylerin finansal sağlıklarının pandemi öncesine göre çok daha zayıf olduğunu belirttikleri vurgulanıyor.

■ Araştırmada Avrupalıların finansal sağlıklarını iyileştirmek için neler yaptıkları da soruldu. Buna göre tüketicilerin ilk yaptığı, harcamalarını/alışverişlerini kontrol etmeye daha fazla önem vermek.

■ Tüketiciler finansal sağlığın genel refahı, akıl ve hatta fiziksel sağlığı da etkilediğini düşünüyor.

■ Tüketicilerin yarısı borçlu olmanın finansal sağlığa negatif etkisi olduğunu düşünüyor.

■ Finansal kararların nasıl alınacağına dair bilgiler ağırlıklı olarak aileden öğreniliyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu finansal sağlığın okulda bir ders olarak okutulması gerektiğini düşünüyor.