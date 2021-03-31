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Desteklerden yararlanan esnaflar dikkat! Bakan Pekcan açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerin başvuru tarihinin 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:05, 31/03/2021
HaberlerEkonomi
Desteklerden yararlanan esnaflar dikkat! Bakan Pekcan açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

* Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun.

* Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık.

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