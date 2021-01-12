Deutsche Bank, Trump ile iş yapmayacak

Deutsche Bank, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre binasını basmasının ardından gelecekte Trump ya da şirketleriyle iş yapmamaya karar verdi.

Bankaya yakın bir kaynağa dayandırılan haber, New York Times’da yer aldı.

Deutsche Bank, Trump’ın oğulları tarafından yönetilen Trump Organization grup şirketine yaklaşık 340 milyon dolar ile kredi veren en önemli banka konumunda.

Deutsche Bank’ın başkan seçilmeden önce de Donald Trump’a sürekli destek olduğu, başka bankalar kredi açmak istemezken, kendisine, şirketlerine ve aile üyelerine 18 yıl boyunca 2 milyar dolarlık krediler açtığı belirtilmişti.

Deutsche Bank sözcüsü konuya ilişkin sorulara cevap vermeyi reddederken Trump Organization konuya ilişkin mesai saatleri dışında gönderilen soruya henüz yanıt vermedi.

6 OCAK’TA NE OLDU?

ABD’nin 43. başkanı Joe Biden’ın zaferinin kongre tarafından ilan edilmesinin beklendiği 6 Ocak günü, ABD tarihine kara leke olarak geçti.

Başkan Trump tarafından kışkırtılan bir kalabalık ABD kongre binasını bastı. 231 yıllık tarihinde ABD kongresi ilk kez bir iç ayaklanmadan dolayı saldırıya uğradı.

Trump 6 Ocak’a giden süreçte Cumhuriyetçi Parti’nin aşırı uçlarını tahrik edecek ve şiddete özendirecek sözleri kullanmaktan kaçınmadı.

Trump özellikle Başkan Yardımcısı Mike Pence’i hedef göstererek göstericileri son ana kadar Kongre binasına girmeye teşvik eden bir üslup kullandı.

Trump gece boyunca, ‘Ülkenizi geri almak için gerekeni yapın’, ‘Mike Pence’in bu işi yapacak cesareti yok’ gibi tahrik edici sözlerle ne yapacağı belli olmayan kalabalığı tahrik etti.

Başkan gösteriler çığrından çıktıktan sonra kalabalığa sakin olmaları çağrısında bulunsa da artık işten geçmişti.

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