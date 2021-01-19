Devlet kurumu TRT’de adres skandalı

Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın kişisel verileri paylaşmaya yönelik yeni sözleşmesi Türkiye dahil dünya çapında büyük tepkiyle karşılanırken devlete ait Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) yaklaşık 9 bin çalışanı ile 3.500 emeklisinin kişisel telefon ve adres bilgilerini ismi açıklanmayan özel bir şirkete verdiği iddia edildi.

TRT personeli kişisel bilgilerin özel bir şirkete verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederken, kurum yetkilileri 12.500 personel ve emekliye yeni yıl hediyesi göndermek amacıyla adres teyidi yapıldığını söyledi. TRT'nin adres teyidini iç hat telefon ya da mail üzerinden niçin kendisinin yapmadığı, adres teyidi için şirkete ne kadar para ödendiği merak ediliyor.

TRT MESAJ ATIYOR

SÖZCÜ'nün ulaştığı bilgilere göre, TRT içerisinde büyük rahatsızlığa yol açan adres teyit olayı TRT Genel Müdürlüğü tarafından her bir personel ve TRT emeklisine gönderilen, “Çalışan adres bilgilerini güncellemek amacıyla başlattığımız çalışma kapsamında aramalarımız devam ediyor! Sizlere 0212 400 00 98 no'lu telefondan ulaşılacaktır. Gerekli bilgilerin sağlanması konusunda desteğinizi rica ederiz” şeklindeki mesajla başladı.

Bu mesajın ardından 12 bin 500 kişinin cep telefonları 0212 400 00 98 no'lu telefondan tek tek aranıp adresleri okunarak teyit edilmeye çalışıldı. TRT adına bir şirket tarafından arandıklarını öğrenen bazı personelin, “Siz kimsiniz, şirketiniz ismi ne, neden TRT kendisi aramıyor” gibi sorular yönelttiği ancak şirket isminin açıklanmadığı öğrenildi.

MAIL YA DA İÇ HAT YETERDİ

Konuya ilişkin olarak SÖZCÜ'ye bilgi veren TRT çalışanları, eleştiri ve kaygılarını, “Koskoca TRT bir adres teyit işini kendisi yapamayıp bu işi şirkete havale ediyorsa burada başka işler var demektir. Bütün adres bilgilerimiz kurumun insan kaynaklarında mevcut. Acaba şirket kim ya da kimlere ait? Bu iş için şirkete kaç lira verildi? Şahsi bilgilerimiz bizden onay alınmadan hangi yetkiyle ya da ne karşılığında şirketlere verildi, bilmek istiyoruz” sözleriyle dile getirdi.

YENİ YIL HEDİYELERİ İÇİN ARANDI

Eleştirilere yanıt veren TRT yöneticilerinin, “Amacımız tüm çalışan ve emeklilerimize yeni yıl hediyesi göndermek için adreslerin doğruluğunu kontrol etmekti. TRT'nin kendi hatları kilitlenmesin diye özel bir şirketten özel bir telefon numarası satın aldık. Özel numara bazı personelimizi rahatsız etmiş. Ancak bilgi güvenliği konusunda gerekli özen gösterilmiştir” dedikleri öğrenildi.

Bu arada TRT'nin 12 bin 500 emekli ve personeline yeni yıl hediyesi olarak takvim, TRT logolu kupa, ajanda ve kalem ile kış çayından oluşan bir paket gönderdiği öğrenildi. Paketin her birinin kargo dahil 100 liraya mal olduğu düşünüldüğünde bile toplam fatura 1 milyon 250 bin lirayı buluyor.