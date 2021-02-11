‘Devleti küçülteceğiz’ dediler, kamuda çalışan sayısı patladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre dar tanımlı işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve üzeri yaştakilerde işsiz sayısı Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.

DİSK-AR'a göre TÜİK'in açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı gerçeği yansıtmıyor.

TÜİK'in dar tanımlı işsizlik hesaplamasının salgın döneminde iş kaybı yaşayanları yansıtmadığını belirten DİSK-AR, Kasım'da geniş tanımlı işsizlik oranının 28,8; işsiz sayısının da 10 milyon 382 bine yükseldiğini açıkladı.

Türkiye tarihinde iş arama umudunu yitirenlerin sayısı ilk kez işsiz sayısını geçmiş bulunuyor.

TÜİK'e göre 4 milyon 5 bin işsiz varken, iş aramayan ve bulma umudunu yitiren 4 milyon 317 bin kişi var.

EKONOMİ YAVAŞLADI, KAMU İSTİHDAMI ARTTI

Veriler bunları söylerken, iktidara geldiğinde devleti küçültüp harcamaları kısarak daha verimli bir yapı oluşturma iddiasını taşıyan AKP, kamu istihdamını her geçen gün büyütüyor.

2003 yılında Türkiye'de kamuda çalışan kişi sayısı 2 milyon 187 bin 599'du. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye'de kamuda çalışan sayısı 4 milyon 791 bin 506 oldu. AKP iktidarında kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı yüzde 119 artış gösterdi. Türkiye'de çalışan 27 milyon kişi bulunuyor. Verilere göre kamuda çalışanlar toplam istihdamın yüzde 17,7'sini oluşturuyor.

Ekonominin hız kesmeye başladığı yıllarda peş peşe gelen seçimler 2013 yılından bu yana kamuda çalışanlarının sayısının 2 milyon 265 kişi artmasına neden oldu. 2013 yılında kamuda çalışan sayısı 2 milyon 526 bin 391’di, 2020 sonu itibariyle 5 milyona dayandı.

HER 10 ÇALIŞANDAN BİRİ SÖZLEŞMELİ

2020 sonu itibariyle kamu çalışanlarının 2 milyon 970 bini kadrolu, 502 bin 528'i sözleşmeli olarak çalışıyor. 1 milyon 162 bin 368 kişi ise sürekli işçi statüsünde. Geçici olarak istihdam edilen 49 bin 911 işçi bulunuyor.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 3 milyon 884 bin 436 personel bulunuyor. YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde çalışan 299 bin 906 kişi var. İl özel idareleri , belediyeler ve iştiraklerinde toplam 707 bin 732 kişi istihdam ediliyor.

Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar, KİT'ler, kamu bankaları ve özel kanunu bulunan kuruluşlarda ise 199 bin 338 kişi çalışıyor.

Döner sermayeler ve kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kurumları ve düzenleyici – denetleyici kurumlarda çalışanların toplam sayısı ise 295 bin 895.

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