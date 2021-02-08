DHMİ, ocak ayı uçak, yolcu ve yük trafiğini açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 40 bin 55, dış hatlarda 19 bin 772’ye ulaştığı ocak ayında üst geçişler ile birlikte toplam 73 bin 734 uçak trafiği gerçekleşti.

5 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TRAFİĞİ

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 366 bin 34, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 858 bin 312 oldu.

Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Ocak ayında iç hatlarda 36 bin 715 ton, dış hatlarda 150 bin 426 ton, toplamda ise 187 bin 141 ton olarak gerçekleşti.

OCAK AYINDA 1 MİLYON 681 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 692, dış hatlarda 11 bin 382 olmak üzere toplamda 15 bin 74'e ulaştı.

Bu havalimanında ocak'ta iç hatlarda 423 bin 107, dış hatlarda 1 milyon 258 bin 625 olmak üzere toplamda 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında Ocak'ta 2 bin 832 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 17 bin 906 uçak trafiği gerçekleşti.