Dibe vurun turizmde çıkış 2021 yazında

Önce uçuşları sınırlandıran, sonra sınırları kapatan ve son olarak insanları evlerine hapseden koronavirüs salgınının damga vurduğu 2020'de en büyük çöküşlerden biri turizmde yaşandı. Sektör oyuncularının “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü krizdi” diye tanımladığı salgınla birlikte uluslararası turist sayısı ocak-ekim döneminde yüzde 72 oranında düşerken, 935 milyar dolarlık rekor bir kayıp yaşandı. Türkiye de yüzde 71.9 kayıpla yılın 11 ayını 12 milyon yabancı turistle kapattı. Sektör oyuncuları çıkış için en erken 2021 yaz dönemine işaret ederken, devlet desteklerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

1.1 TRİLYONLUK KAYIP

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporlarına göre, Covid-19'un sektöre faturasının, 2020 sonunda 1.1 trilyon dolarlık kayıp ile yüzde 75'lik küçülme olduğu tahmin ediliyor. 120 milyon çalışanın işini riske atan bu dönemde uluslararası turist sayısındaki 1 milyarlık kayıp ile sektör 30 yıl önceki rakamlarına geri döndü. Raporda 2021'in sonlarına doğru toparlanması beklenen sektörün hızlı bir ivme ile 2022 ve 2023'te çıkış yakalayabileceğine işaret ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 11 ayında gelen yabancı turist sayısı 12 milyona ulaştı. Yaz döneminde yerli turistle başlayan kıpırdanma, yabancı turistlerle sınırlı bir hareketliliğe dönüşürken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2021'de minimum hedefimizin yüzde 100'lük büyüme olması lazım. Turist sayısında 30-31 milyonluk bir büyümeyi hedeflememiz gerekiyor” ifadeleri ile 2021 beklentilerini ortaya koymuştu.

AŞI iLE TURiZMDE TALEP YOĞUNLAŞACAK

Turizm sektörünün gözü, koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalarda. 2020'de pazarın yüzde 75 küçüldüğüne dikkat çeken Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Aşının devreye girmesi ile birlikte büyük ölçüde normal hayatlarımıza geri döneceğimizi düşünüyorum. Neredeyse bir yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin ardından aşı ile birlikte taleplerin her zamankinden daha da yoğun olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.