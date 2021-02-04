Diğer görevlerinden aldığı ücretleri de açıklamalı

Son Sayıştay raporuna da yansıyan yüksek maaşlar dolayısıyla eleştirilerin hedefi olan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, aldığı maaşın 19 bin 750 lira olduğunu açıkladı. Ancak Aydın, 6 kurumun yönetiminde olmasına karşın buralardan aldığı ücretleri açıklamadı. Aydın, “Bankaların en yüksek karar organı genel kurullardır. Ziraat Bankası özelinde yönetim kurulu üyeleri olarak biz net maaş alırız. Yönetim kurulu maaşı net 19 bin 750 liradır. 4 de ikramiye alırız. Sektöre baktığımız zaman en düşüğü değiliz belki ama ortalamanın altındayız” diye konuştu.

Hüseyin Aydın, aynı zamanda Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı olarak da görev yapıyor. Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olan Aydın, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi görevini de sürdürüyor. Aydın, Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) bünyesindeki ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı olarak da görev yapıyor. Kamuoyu ise Aydın'ın bu kurumlardan aldığı maaşların da açıklanmasını bekliyor.

40 BİN EURO İDDİASI

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, ocak ayında Hüseyin Aydın'ın Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak aylık 40 bin Euro gelir elde ettiği iddiasını Meclis'e taşıdı. Tiryaki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle verdiği önergede, “Ziraat Bankası 2019'un başından bugüne kadar hangi şirketler için kredi olanağı sağlamıştır” sorularını da gündeme getirmişti.