Dijitalleşme hızlanırken çalışanların %66’sında beceri açığı ortaya çıktı

Mercer Türkiye, 2021 Türkiye Dijital Dönüşüm ve İş Gücü Beceri Gelişimi Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye'den 107 şirketin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; Covid-19'un hızlandırıcı etkisiyle birlikte şirketlerin yüzde 71'inin iyi tanımlanmış 3 yıllık dijitalleşme yol haritası planı bulunuyor. Buna karşın çalışanların yüzde 66'sında beceri açığı var.

İK DİJİTALLEŞECEK

Araştırmaya göre, dijitalleşme stratejisi kapsamında yüksek olgunluk seviyesine sahip sektörler sırasıyla teknoloji, enerji, bankacılık ve otomotiv oldu. Araştırmanın sonuçlarına göre; iş fonksiyonlarının sadece yüzde 8'i tamamen dijitalleşmiş durumda; fakat gelecek 3 yıl içerisinde bu oranın yüzde 56'ya çıkması planlanıyor. Mevcut durumda dijitalleşmenin en fazla görüldüğü fonksiyon ‘bilgi teknolojileri' olurken, 3 yılda tamamen dijitalleşmesi öngörülen fonksiyonların başında insan kaynakları, satın alma ve finans departmanları geliyor.

Beceri geliştirmek için yatırım şart

Şirketlerin yüzde 55'i kritik yetenek havuzlarının oluşumu için iş gücünün yeni beceriler kazanmasını (reskilling) ve becerilerini geliştirmesini (upskilling) hedefliyor. Şirketlerin yüzde 83'ü çalışan deneyimini esnek çalışma modellerine uygun hale getirerek yeniden tasarlıyor. Araştırmaya göre dijitalleşirken çalışanlarına yeni becerileri kazandıramayan şirketlerin 3 yıl içinde önemli gelir kayıpları yaşanması kaçınılmaz olacak.