Dijitalleşmenin yükselişi leasing’e doping oldu

Faaliyet alanı yatırımların finansmanı olan leasing (finansal kiralama) sektörünün gelişmesi ve büyümesi, Türkiye ekonomisinin kalkınması açısından büyük öneme sahip. Özellikle çoğu şirketin kaynağa ihtiyaç duyduğu bu dönemde leasing önemli bir alternatif finansman yöntemi olarak duruyor. Pandemi koşullarına rağmen leasing sektörünü dijitalleşmeden de faydalanarak önemli bir performans sergiledi. 2020 yılında sektörde, tutar tarafında yüzde 29'luk büyüme ile 3.3 milyar TL'lik sözleşme aktifleştirildi.

2014 REKOR YIL OLDU

2014'te 7.6 milyar dolar işlem hacmiyle rekora ulaşan sektör, 2015, 2016 ve 2017'de 6 milyar doların üzerinde işlem hacmi ve 23 bini aşan sözleşme adetleriyle en parlak dönemlerini yaşadı. Ancak 2018'den itibaren işlem hacimlerinde daralmalar meydana geldi. 2018'i 4.8 milyar dolar büyüklükle kapatan sektör, 2019'da 2.6 milyar dolarlık hacimle en kötü yılını geçirdi. 2020'nin Ocak ve Şubat aylarında iyi bir ivme yakalayan sektörde, 2020 Mart'ta başlayan coronavirüs salgını ile beklentiler de değişti ve baz senaryoda 2020'de sektörün daralacağı beklentisi ağırlık kazandı.

ALTYAPIYA TALEP ARTTI

Fakat, dijitalleşmenin yükselişine ivme kazandıran Covid-19 salgını, tüm sektörler gibi bankacılık dışı finans sektörlerinde de çalışmaları hızlandırdı. Böylelikle sektörün KOBİ'lere verdiği hizmetler de hız kazandı. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, “Günümüzde KOBİ'lerimizin en büyük sorununu finansmana ulaşamamak oluşturuyor. Bu olumsuzluğu kırmak ve KOBİ'lerimize finansman desteği sağlamak adına dijitalleşmeye büyük bir önem veriyoruz” dedi.

FKB olarak, 2020'de yapılamayan ve eksikliği çokça ortaya çıkan dijital altyapı yatırımlarının önemli bir finansman talebi yaratacağını öngördüklerini aktaran Başkan Eke, aynı zamanda fonlama planlaması, borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi gibi konuların da bu yıl ajandalarında olduğunu aktardı.

Düşük faiz ile birlikte TL fonlama da arttı

Finansal Kurumlar Birliği'nin, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2020 yılına ilişkin konsolide verilerine göre, bu üç sektörün işlem hacmi 210 milyar TL, müşteri sayısı ise 2.6 milyon olarak gerçekleşti. Her ne kadar leasing yabancı para (YP) fonlama ağırlıklı bir sektör olsa da 2020'de faizlerin tarihi düşük seviyelere gelmesiyle TL cinsi fonlamanın oldukça arttığı belirtiliyor. Yapılandırma, erteleme ve destek talebinde müşterilerinin yanında olan, nakit akışlarına uygun yapılandırmalar yapan ve danışmanlık da veren sektör oyuncularının; dijitale hızla adapte olması ve iş süreçlerini dijitalleştirerek müşteri deneyimini artırması da bu tabloya önemli katkılar sunuyor.