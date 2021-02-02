Dış ticaret açığı azaldı

İhracat ocak ayında geçen yıla göre yüzde 2.5 artışla 15.05 milyar dolar, ithalat yüzde 5.6 azalarak 18.12 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ocak ayında geçen yıla göre yüzde 32 azalarak 3.08 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerde sıkılaşan salgın hastalık kısıtlamalarına rağmen ihracattaki artışı başarılı olarak niteledi.

PEKCAN: BAŞARILI GÖRMEKTEYİZ

Pekcan, “İkinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarındaki kısıtlamalar… tedarik sürecindeki sıkıntılara rağmen (ihracat rakamlarını) önemli ve başarılı bir performans olarak görmekteyiz” dedi.

Pekcan 12 aylık ihracatın bu yıl 184 milyar dolar olan hedefi aşmasını hedeflediklerini belirtti.