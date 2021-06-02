Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 20.7 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı verilere göre Mayıs ayında ve Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret verileri şöyle gerçekleşti:

*Mayıs ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi.

*Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşti.

*İlk beş ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3 artışla 85.2 milyar dolar seviyesine gerçekleşti.

*İthalat Mayıs’ta yüzde 54 artarak 20.6 milyar dolar oldu.

*İthalat Ocak-Mayıs’ta yüzde 25.3 artışla 103.5 milyar dolar oldu.

*Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 20.74 artışla 4.15 milyar dolar oldu.

*Dış ticaret açığı ilk 5 ayda yüzde 13.1 düşüşle 18.3 milyar dolar oldu.