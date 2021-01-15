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DMO 4.5 milyon koruyucu tulum ihalesini istediğine verecek

Devlet Malzeme Ofisi, Covid-19’la mücadelede kamu personelinin kullanımı için koruyucu tulum ihalesi açtı. 4.5 milyon adet tulum İhale ilanında geçtiğimiz günlerde yayınladığı maske ve enjektör ihalesi duyurusunda olduğu gibi, “Ofis ihaleyi dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir” ifadesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:08, 15/01/2021
Haberler Ekonomi
DMO 4.5 milyon koruyucu tulum ihalesini istediğine verecek

Çin aşısını aracı şirket üzerinden satın aldığı eleştirileriyle gündeme gelen Devlet Malzeme Ofisi (DMO) maske ve aşı enjektörü ihalesinin ardından koruyucu tulum ihalesi açtı.

Devlet Malzeme Ofisi, Covid-19'la mücadelede kamu hastanelerinde görevli sağlık personeli için 4 milyon 571 bin 500 adet koruyucu tulum alacak. Tulumların açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacağı duyuruldu.

Ancak 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek ihalenin duyurusunda şu ifade dikkat çekti: İhale, Kamu İhale Kanunu'ndan istisna olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

MASKE VE ENJEKTÖR İHALESİ DE AYNI ŞEKİLDE YAPILDI

DMO, 17 milyon maske ve 1 milyon 60 bin ml el dezenfektanı ve 55 milyon adet 2 mililitrelik aşı enjektörü ihalelerinde de kanunun aynı maddesinden yararlanarak ihaleyi istediğine verebileceğini duyurmuştu.

Çin Sağlık