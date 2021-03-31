Doğalgaz ve elektrikte patron az, vatandaş fazla ödedi

Türkiye genelinde 2020 yılının ikinci yarısında yıllık bazda, sanayi işletmelerinde kullanılan doğalgaz fiyatları yüzde 5.8 düşerken, aynı dönemde konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı 4.4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sanayide 2020 yılı ikinci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1.0 metreküp doğalgaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7.1 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 azalarak ortalama 175.5 kuruşa geriledi.

Buna karşılık, konutlarda, 1.0 metreküp doğalgaz için tüketicilerin 2020 yılı ikinci döneminde ödediği tutar, bir önceki döneme göre yüzde 2.0 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 artarak ortalama 186.2 kuruşa yükseldi.

ELEKTRİK FİYATLARI

2020 yılının ikinci yarısında yıllık bazda, sanayi işletmelerde kullanılan elektrik fiyatları yüzde 4.3 ve konutlarda kullanılan elektrik fiyatları yüzde ise 10.7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sanayide 2020 yılı ikinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1.0 kilovatsaat elektrik için ödediği tutar, yılın ilk yarısına göre yüzde 2.2 azalırken, yıllık bazda yüzde 4.8 artarak ortalama 57.3 kuruş oldu.

Buna karşılık konutlarda, 1.0 kilovatsaat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı ikinci döneminde ödediği tutar, yılın ilk yarısına göre yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 10.7 artarak ortalama 73.5 kuruşa yükseldi.

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