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Doğalgazda tüketim rekoru kırıldı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştiğini söyledi.

Güncellenme: 13:09, 19/01/2021
Haberler Ekonomi
Doğalgazda tüketim rekoru kırıldı

Türkiye’de etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava doğalgaz kullanımında rekor getirdi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti.” dedi.

Daha önceki rekor 8 Ocak 2019’da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim miktarıydı.

İSTANBUL VE ANKARA’DA TÜKETİM REKORU

Bakan Dönmez, “Yine dün, İstanbul’daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken Ankara’da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.” dedi.

2021 yılının ilk günlerinde doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 oranında zam yapılmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:13:00,