Doğan Holding’den hisse alımı

Doğan Holding ödenmiş sermayesi 17.55 milyon TL olan Doğan Egmont’ta %50 hissedar konumunda bulunuyor.

Doğan Holding KAP’a yaptığı açıklamada, şirketin diğer ortağı Egmont’un elinde bulunan yaklaşık 8.78 milyon adet payı, pay başına 1.25 liradan devralacağını belirtti.

Açıklamada, “Böylelikle Doğan Egmont’un tek pay sahibi olarak şirketimiz tarafından kontrol edilmesine, yapılan pazarlıklar neticesinde işleme ilişkin pay devir bedelinin 11 milyon Türk Lirası olmasına karar verilmiştir” denildi.

Doğan Holding hisseleri saat 1747’de %0.28 kayıpla 3.53 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi de %1.2 düşüşte.

Doğan Holding’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, “Bir süredir farklı alanlara odaklanan Egmont Publishing'in hisselerini Doğan Grubu'na satma kararında, yeni odak alanları ve uluslararası yatırım stratejileri etkili oldu” denildi.

Açıklamaya göre, Doğan Grubu ve İskandinav yayıncılık grubu Egmont International Holding 25 yıl önce Doğan Egmont’u kurmuştu.

Doğan Egmont portföyünde 1000’den fazla kitap ve 23 dergi bulunduran çocuk ve gençlere yönelik yayıncılık kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Disney, Mattel, Nickelodeon, Turner, Harper Colins, Scholastic gibi dünyanın en ünlü kuruluşlarının yayınlarının Türkiye’de yayınlanmasına aracılık ederken aynı zamanda yerel kitap projelerinde de yer alıyor. REUTERS