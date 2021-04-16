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Dogecoin’in fiyatı bir günde üçe katlandı

2013'ta bir şaka olarak geliştirilen kripto para birimi Dogecoin'in değeri, son 24 saat üçe katlandı. Yıl başından bu yana değeri yüzde 7500 gibi akıl almaz bir oranda artan Dogecoin, Elon Musk'ın sosyal medya paylaşımlarıyla yükseliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:22, 16/04/2021
HaberlerEkonomi
Dogecoin’in fiyatı bir günde üçe katlandı

2013'te iki yazılımcı tarafından ‘şaka amaçlı' olarak geliştirilen Dogecoin’in değerindeki olağan dışı yükseliş bugün de devam etti.

Bugün değeri 43 dolar sente kadar yükselerek rekor kıran Dogecoin’in değerindeki yükseliş, son 24 saatte yüzde 200’ü, son bir haftada yüzde 600’ü, yıl başından bu yana yüzde 7500’ü, son bir yılda yüzde 20 bini aştı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’u ve dünyanın en zengin ikinci kişisi Elon Musk’ın, bugün Twitter’da yaptığı paylaşım, Dogecoin’in yükselişinde etkili oldu.

Daha önce de birçok defa Dogecoin’i olumlayan paylaşımlar yapan Musk, bugün İspanyol ressam Joan Miró’nun bir eserini paylaşarak ‘Doge Barking at the Moon’ (Ay’a Havlayan Köpek) ifadelerini kullandı.


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