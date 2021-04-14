Dogecoin’in toplam piyasa değeri 11 milyar doları aştı

Kripto para birimlerinin değerlerindeki yükseliş devam ediyor. 2013’te iki yazılımcı tarafından ‘şaka amaçlı’ olarak geliştirilen Dogecoin'de yıl başından bu yana artış yüzde 1900'ü aştı.

Business Insider'ın haberine göre, Dogecoin'in değerinde sadece dünkü artış oranı yüzde 34'ü buldu ve toplam piyasa değeri 11 milyar doları aştı.

Dogecoin'in değeri de 0,095896 dolara ulaştı.

ELON MUSK TEŞVİK ETTİ

Kripto para borsası Coinbase'in 100 milyar dolar değerlemeyle halka arzı, Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların genelinde sert değer artışlarını beraberinde getirdi.

194 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden verdiği destek, Dogecoin'in bu yılki yükselişinde etkili oldu.

2013’te Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i “şaka amaçlı” olarak geliştiren yazılım mühendisi Billy Markus, sanılanın aksine şu an elinde hiç Dogecoin olmadığını, 2015’te çalıştığı işten kovulduktan sonra sahip olduğu tüm Dogecoin’leri satıp ikinci el bir Honda Civic marka otomobil aldığını açıkladı.

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