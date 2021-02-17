Dogecoin’in yüzde 28’i tek bir kişi veya kurumun elinde

2013 yılında oluşturulan kripto para Dodgecoin’in dolaşımdaki miktarının yüzde 28’inin tek bir kişi veya kurumun elinde olduğu bildirildi.

Cari piyasa fiyatı üzerinden bu Dogecoin’lerin değeri 2,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Ancak bu Dogecoin yatırımcının kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Dogecoin’in popülaritesi Tesla CEO’su Elan Musk’ın bu kripto para konusunda attığı tweetler sonrası arttı.

Bu yılın başlarında 0,5 cent civarından hareket eden Dogecoin, şu sıralarda yıl başına göre yüzde 870 oranında artışla 5,06 cent seviyesinden işlem görüyor.

Dogecoin’in piyasa değeri şu sıralarda 6,81 milyar dolar ve piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında 13’ncü sırada.

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YARATICISI HEPSİNİ SATMIŞTI

2013’te Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i şaka amaçlı olarak geliştiren yazılım mühendisi Billy Markus, sanılanın aksine şu an elinde hiç Dogecoin olmadığını, 2015’te çalıştığı işten kovulduktan sonra sahip olduğu tüm Dogecoin’leri satıp ikinci el bir Honda Civic marka otomobil aldığını açıklamıştı.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter paylaşımları ve dünyanın en büyük forum sitesi Reddit’te bir araya gelen küçük yatırımcıların kısa sürede yüksek getiri elde etme hevesleriyle Dogecoin’in piyasa değeri 9 milyar doları aşarken, bu çılgınlıktan Dogecoin’in yaratıcısına hiçbir pay düşmedi.

Reddit’te önceki gün Dogecoin alt forumuna katılan Markus, Dogecoin ile artık bir bağı olmadığını ve insanların zengin olması için Dogecoin arzını sınırlandırmasının mümkün olmadığını herkesin bilmesini istediğini dile getirmişti.