Dolar ABD’den gelen açıklamalarla dalgalandı

Dolar/TL, hafta başında ABD faizlerinin %1.2’ye doğru yükselişe geçmesiyle gördüğü 7.5’li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7.4’ün altına inmiş durumda.

Kur geçen hafta Ağustos 2020’den beri en düşük olan 7.24 seviyesine kadar geriledikten sonra haftayı 7.35’in hemen üzerinde tamamlamıştı.

Dolar/TL’deki yükseliş bu haftanın ilk günlerinde belirginleşti. Kur hafta başında 7.5245’e kadar yükseldikten sonra 7.4’ün altına gerilemiş durumda. Kurda hem yükselişteki ana belirleyici ABD faizlerinde beklenenden erken bir artış olabileceği görüşüydü. Dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları bu endişeleri azalttı.

Dolar/TL sabah saat 08.41’de 7.3625/7.3790 seviyesinde. Aynı saate euro/TL 8.9384/8.9592, sepet bazında TL 8.1505/8.1695 seviyesinde.

BORSALARDA TEŞVİK İYİMSERLİĞİ

Asya borsaları ABD’de başkan seçilen Joe Biden’ın koronavirüs ile mücadele kapasitesini artırmak ve ekonomiyi canlandırmak için 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini planını açıklamasından sonra rekor seviyelere yaklaştı.

Küresel piyasalar beklentilerin çok üstünde açıklanan yardım paketi bütçesinin etkisiyle yukarı yönlü seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell bankanın yakın zamanda faiz artırımına gitmeyeceğini söyledi ve aylık tahvil alım programını azaltabileceği iddialarını reddetti.

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TAHVİL FAİZLERİ İZLENİYOR

Deniz Yatırım bu sabah yayımladığı raporda, “Fed Başkanı Powell ve seçilmiş başkan Biden’in açıklamaları kısa vadeli volatiliteyi dengelemek adına önemliydi. 2021 yılına dair şekillendirdiğimiz ana fiyatlama temalarımızdan birisi global çapta tahvil faizlerindeki yükseliş senaryosuydu. Zamanlama olarak bu sürecin erken başlamış olması ve yılın ilk işlem günlerinde etkisini şiddetlendirmesi kısmen panik ortamı yaratmış olsa da ilerleyen zamanlarda belirli bir dengeye oturacağını ve yatırımcı kesiminde de daha anlaşılır şekilde yolunda ilerlemeye devam edeceğini değerlendirmeye devam ediyoruz” görüşüne yer verildi.

Rapor şöyle devam etti:

“Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1-1.10 aralığında işlemlerin yoğunlaştığını görecek olursak –beklentimiz bu yönde- öngörülebilirliğin arttığı ve bunun yanında panik ortamının sakinlediği farklı bir faza geçmemiz daha kolay olacak.”

BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANACAK

Bankacılar iç piyasada TCMB’nin bugün itibarıyla 10.00’da açıklamaya başlayacağı ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek PPK toplantısı için önemli bir gösterge olarak izlenen beklenti anketi verilerini takip edecek. Ankette özellikle uzun vadeli enflasyon beklentileri yakından izlenecek.

Hazine ise bugün 11.00’de Aralık ayı ve 2020 yılına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıklayacak. Piyasalarda ABD’de açıklanacak yoğun veri gündemi de takip edilecek.

SON İKİ AYDA PORTFÖY GİRİŞİ 5 MİLYAR DOLAR

Yut dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyündeki artış 6 Kasım haftasında yaşanan ekonomi yönetimindeki değişimden beri 5 milyar dolara ulaştı.

TCMB tarafından açıklanan piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış verilere göre, 8 Ocak haftasında 777 milyon dolar portföy girişi yaşandı. Bunun 491 milyon doları DİBS, 286 milyon doları hisse senedinde gerçekleşti.

Verilere göre 6 Kasım haftasından 8 Ocak’a kadar yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü 1.86 milyar dolar, DİBS portföyü ise 3.1 milyar dolar arttı.

Aynı iyimser beklentiler ise lokallerde görünmüyor.

YERLEŞİKLERDE TL’YE DÖNÜŞ BAŞLAMADI

TCMB verilerine göre 1 ay vadeye kadar TL mevduat getirileri %16.07’ye 3 ay vadeye kadar mevduat getirileri %18.08’e yükselmiş durumda. Ancak yurt içi yerleşiklerin altın ve döviz hesapları 8 Ocak haftasında yeni tarihi rekor olan 235.86 milyar dolara yükselmiş durumda.

TCMB’nin son 2 yılda 130 milyar dolarlık rezerv kaybında önemli bir etkisi bulunan dolarizasyonda henüz çözülme olmaması piyasalarda önemli bir endişe olarak takip edilmeye devam ediyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 318/324 seviyesinde.

Piyasadaki genel beklenti, Hazine’nin yılın ilk haftalarında CDS’lerde 300 baz puanın altına düşüş ile birlikte uluslararası piyasalarda bir eurobond ihracına çıkması yönünde. (REUTERS)



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