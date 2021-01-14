Dolar düşüş eğiliminde! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Türkiye’de salgının başlangıcından bu yana 23 binden fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsüne karşı dün Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri ile başlayan aşılama bugün sağlık çalışanlarıyla devam edecek. Piyasada salgını zayıflatacak ya da ortadan kaldırabilecek ölçüde aşılamanın zamanlaması izleniyor.

Kasım ayı başından beri pozitif ayrışma görülen TL haftanın ilk iki işlem gününde belirgin bir negatif ayrışma yaşanması da piyasada yakından takip ediliyordu. ABD’de faizlerin beklentilerden önce artabileceği beklentileri sonrası negatif ayrışma ile birlikte görülen değer kaybı dün durdu.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş yıl başından bu yana 19 baz puanı buldu. ABD’de başkan seçilen Joe Biden’ın daha fazla borçlanarak harcamaları artırma politikasının Demokrat Parti kontrolündeki Kongre’den geçeceğini fiyatlayan yatırımcılar bir taraftan da Fed’in tahvil alımlarının ne zaman sona ereceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Fed yaptığı tahvil alımlarıyla ABD Hazine tahvil piyasasının başlıca destekleyicisi konumunda.

İstanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, “Piyasalar açısından senenin ilk sürprizi, ABD gösterge 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1’i aşması ve tüm beklentilerin tersine dolar endeksinin bir haftada yüzde 2 civarında değer kazanması oldu” dedi ve ekledi:

“Eğer bu çifte yükseliş trend teşkil ediyorsa, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ne anlama geleceğini tekrarlayalım: Sadece geçen sene dış borçlarına 3.5 trilyon dolar ekleyen ve bu sene 850 milyar dolar gibi bir itfa takvimi olan gelişmekte olan ülkelerden mali yapısı kırılgan devletler ve çok borçlu şirketler temerrüt/iflasa sürüklenir. Fakat, biz ABD faizleri ve dolar endeksinin ardında yatan trendlere bakarak, henüz kaygı yok diyoruz.”

LOKALLERDE DOLARİZASYONDAN DÖNÜŞ BAŞLAMADI

TCMB verilerine göre 1 ay vadeye kadar TL mevduat getirileri %16.07’ye 3 ay vadeye kadar mevduat getirileri %18.08’e yükseldi.

Yabancı girişlerine rağmen lokallerin altın ve döviz mevduatlarında ekonomi yönetimindeki değişim sonrasında 12 milyar dolarlık artış olduğuna dikkat çeken Ekonomist Cevdet Akçay geçen haftaki bir konuşmasında ekonomide ilk yapılması gerekenin dedolarizasyon olduğunu belirtiyor.

TCMB’nin son 2 yılda 130 milyar dolarlık rezerv kaybında önemli bir etkisi bulunan dolarizasyonda henüz çözülme olmaması piyasalarda önemli bir endişe olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 317/325 seviyesinde.

Piyasadaki genel beklenti, Hazine’nin yılın ilk haftalarında CDS’lerde 300 baz puanın altına düşüş ile birlikte uluslararası piyasalarda bir eurobond ihracına çıkması yönünde.

BORSA

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde endekste yükselişin devam edebileceği belirtilerek, “Endekste 1550 seviyesi destek haline gelirken, 1565 direncinin aşılması halinde sonraki hedef olarak 1580 seviyesi belirtilebilir. Olumlu görünüm korunuyor.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Hafta başında 200 günlük hareketli ortalamasından gelişen tepki alımlarının siyah alçalan trend ve 7.500 direnç bölgesinden baskılanan dolar/TL paritesi dün 7.40 bandı altına gevşedi. Parite gevşemenin devam etmesi durumunda 200 günlük ortalama 6.02-8.58 yükselişinin yüzde 50.0 fibonacci bölgesine denk gelen 7.30 bandı ilk destek bölgeleri olarak izlemeye devam ediyoruz.

Bu bölge altına kırılımın gerçekleşmesi halinde TL lehine hareketler güç kazanabilir. Yukarıda ise alçalan trend çizgisi ve 7.50 bölgesi ilk direnç bölgeleri olarak takibimizde kalmaya devam ediyor.

ALTIN

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde dolar endeksindeki güçlenmeyle sert geri çekilen altının, 1829 destek seviyesini test ettiği belirtilerek, “Ancak, bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam ettiği sürece pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1854 olacaktır. Aksi halde, 1829 seviyeni kırması durumunda 1829 desteğini izliyor olacağız.” denildi.