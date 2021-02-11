Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

TCMB Başkanı Naci Ağbal enflasyon raporunun ardından geçen hafta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide ve bu hafta yatırımcı toplantılarında kalıcı fiyat istikrarını “vazgeçilmez” olarak nitelendirdi.

Ağbal, “2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile %5 hedefini elde edene kadar koruyacağız” dedi.

Dün tamamlanan yatırımcı görüşmelerinde beklendiği üzere; para politikası, enflasyon, rezerv birikimine ilişkin söylemlerde değişiklik görülmedi. Ağbal’ın da büyük bölümüne katıldığı toplantıda TCMB ana konulardaki daha önce belirttiği görüşleri tekrar etti.

Bankacılar yatırımcı toplantısında genel olarak PPK üyelerini görmeye alışkın olduklarını belirterek, bu kez başkan Ağbal’ın mesajları “bizzat” vermesinin önemli bir gelişme olarak nitelendirdiler. Toplantıda bankacılar için yeni olan gelişme ise 2020 için büyüme öngörülerinin yüzde 2.5’a doğru revize edilebileceği oldu. Piyasanın beklentileri yüzde 1.5-2 civarındaydı.

PPK’YA İLİŞKİN NET MESAJ YOK

Bankacıların verdiği bilgiye göre, TCMB önümüzdeki hafta gerçekleşecek PPK’ya ilişkin net bir mesaj vermedi.

Ağbal’ın Cuma günü Reuters söyleşisindeki erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri TL’de değer kazançlarını kuvvetlendirmiş, CDS’te belirgin düşüşler de görülmüştü. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda. CDS bu sabah 291/297 seviyesinde.

İç piyasalarda bugün TCMB’nin haftalık para banka, menkul kıymet ve rezerv verileri takip edilecek. Öte yandan Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkileri ile corona virüsünde aşılama süreci de yakından izlenen diğer gelişmeler.

BAKANLARIN GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLECEK ABD Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunurken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeleri beklenen görüşme takip edilecek. Piyasa görüşmede Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin sürece yönelik açıklamaları takip edecek.

ASYA BORSALARI REKOR SEVİYELERDE

Asya borsaları rekor yüksek seviyelerde seyrederken, Fed’in gevşeme yanlısı para politikası beklentileriyle ve düşük gelen enflasyonun ardından piyasalara likidite sağlamaya devam edeceği açıklamalarıyla hisseler kazanımlarını korudu.

Dolar, Fed’in faiz oranlarını düşük tutma açıklaması ve düşük gelen ABD enflasyon verisinin ardından, Asya’da piyasaların tatil olmasının da etkisiyle iki haftanın düşük seviyelerine yakın seyretti.

Dolar endeksi ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 90.387 seviyesinde işlem gördü.

TL, dolar ve euro karşısında ekonomi yönetimindeki kasım ayı başındaki değişiklik sonrası yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Ancak bu değer kazancı Kasım 2020 öncesi dört yılda yaşanan yüzde 60’ın üzerindeki değer kaybının ardından geldi.

Son iki haftada ise TL’de dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5 ile benzer para birimleri ortalamasından açık ara pozitif oldu. Bu pozitif seyrin ardından ise bu hafta genel olarak yatay ya da sınırlı iyimser bir seyir gözleniyor.

Kasımdan beri yabancı girişleri 5 milyar doları portföy yatırımları olmak üzere büyük bölümü swap piyasasından yaklaşık 20 milyar dolar giriş gözlenirken, bankacılar son haftalarda lokallerin döviz talebinin de oldukça azaldığına dikkat çekiyorlar.

BORSA

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan analitik görünüm analizinde BIST100 endeksinin dün 1535 seviyesine yaşanan geri çekilme sonrasında tepki yaşadığı ve kapanışın 1547 seviyesinde gerçekleştiği belirtilerek, “BIST’te konsolidasyona yönelik hareket görmeye devam ediyoruz.

1525/05 destek bölgesi üzerindeki hareket korunurken, 1550/55 direnç bölgesi de halen aşılamamış durumda. Endekste yükseliş hareketinin güç kazanabilmesi ve hızlanabilmesi için 1550/55 bandı üzerinde kapanışı gerekli görüyoruz.

Beklentimiz paralelinde bu bandın aşılması 1570-1600 bandını yakın hedef olarak gündeme taşıyabilecektir. BIST100’de 1525/05 bandı üzerindeki kapanışları yukarı yöne ilişkin beklentinin korunması olarak görmeye devam ediyor, bu paralelde olumlu teknik görünümün korunduğunu yineliyoruz.

Beklentimizin aksine bir eğilimle 1525/05 bandı altına inilmesi yeni bir zayıflamayla ilk aşamada 1470/30 desteğini gündeme getirebilecektir. BIST100’de 1525-1505-1490-1470 destek, 1550-1580-1600 direnç olarak belirtilebilir.” denildi.

DOLAR

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

TL lehine hareket alanı korunuyor. Hafta içinde 7,14 seviyesine doğru bir yükseliş yaşanmış olsa da kurun TL lehine eğilime işaret eden görünümünde anlamlı bir farklılık olduğunu düşünmüyoruz.

Özellikle 7,20 seviyesinin altına kalındıkça bu eğilimin değişmesini beklemeyiz. Kaldı ki, dolar endeksinin son birkaç gündür yönünü aşağı çevirmiş olması gelişmekte olan ülke para birimlerinin de ağırlıklı olarak değer kazanma eğilimi sergilemesini sağlıyor.

Bu konjonktür altında, para politikası tarafında TCMB'nin güçlü duruşunun desteğini de hisseden TL'nin dolar karşısında 7,00 seviyesinin altını test etme potansiyelinin geçerliliğini koruduğunu düşünüyoruz.

ALTIN

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi:

Ons altın dün 1855 dolar seviyesine doğru yükselişinin ardından bu direnç noktasını aşmakta zorlandı ve yeniden aşağı yönlü tepki vermeye başladı.

Bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Dolar sınırlı yükselişte, bu durumda altının yükselişini zorlaştırıyor. Teşvik paketiyle ilgili görüşmeler sürüyor dolayısıyla bugün içinde paketle ilgili olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı.

Dün akşam Fed Başkanı Powell, salgın bitene kadar para politikasını devam ettireceklerini ve istihdam piyasasında güçlü bir görünümden hala uzakta olduklarını ekledi.

Bugün ABD’de veri takvimi sakin, ikincil düzey veriler izlenecek. Ons altın için 1823-1810-1798 dolar destek noktaları olurken, 1847-1860-1873 direnç noktaları olarak takip edilebilir.