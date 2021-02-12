Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Veriler, TCMB’nin rezerv birikimine başlamak için önemli bir şart olarak nitelendirdiği tersine dolarizasyonun başladığını teyit etti. 2019 ve 2020’de döviz varlıklarını yaklaşık 75 milyar dolar artıran lokaller son haftalarda TL’ye dönüşü belirginleşirken piyasalar sürecin kalıcılığını izliyorlar.

TCMB’nin dün açıkladığı verilere göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu. 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi gören lokal yabancı para mevduatlarda Eylül 2020’den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.

Dolar zayıf gelen ABD istihdam verisinin yatırımcıların ekonomik toparlanmanın hızına yönelik beklentilerini olumsuz etkilemesiyle son üç hafta içerisinde ilk defa bir haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Piyasalar bu hafta TCMB’nin lokal ve yabancılar ile gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını takip etti. Toplantıda beklendiği üzere enflasyon raporunda ve TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın geçen hafta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşideki para politikası enflasyon söylemleri tekrar edildi. Ağbal kalıcı fiyat istikrarını “vazgeçilmez” olarak nitelendirdi.

Ağbal, “2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile %5 hedefini elde edene kadar koruyacağız” dedi.

Bankacılar yatırımcı toplantısında genel olarak PPK üyelerini görmeye alışkın olduklarını belirterek, bu kez başkan Ağbal’ın mesajları “bizzat” vermesinin önemli bir gelişme olarak nitelendirdiler. Toplantıda bankacılar için yeni olan gelişme ise 2020 için büyüme öngörülerinin yüzde 2.5’a doğru revize edilebileceği oldu.

Ağbal’ın cuma günü Reuters söyleşisindeki erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri TL’de değer kazançlarını kuvvetlendirmiş, CDS’te belirgin düşüşler de görülmüştü. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda. CDS bu sabah 291/296 seviyesinde.

AB VE ABD ,LE İLİŞKİLER TAKİP EDİLİYOR Piyasalarda takip edilemeye devam eden bir diğer konu ise AB ve ABD ile ilişkiler olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin F-35'lere yahut NATO güvenlik sistemine tehdit teşkil edebilecek bir durum söz konusu olmadığını S-400'lerin Türkiye'de kalmaya devam edeceğini söyledi.

TL, dolar ve euro karşısında ekonomi yönetimindeki Kasım ayı başındaki değişiklik sonrası yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Ancak bu değer kazancı Kasım 2020 öncesi dört yılda yaşanan yüzde 60’ın üzerindeki değer kaybının ardından geldi.

Son iki haftada ise TL’de dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5 ile benzer para birimleri ortalamasından açık ara pozitif oldu. Bu pozitif seyrin ardından ise bu hafta genel olarak yatay ya da sınırlı iyimser bir seyir gözleniyor.

Kasım’dan beri yabancı girişleri 5 milyar doları portföy yatırımları olmak üzere büyük bölümü swap piyasasından yaklaşık 20 milyar dolar giriş gözlenirken, bankacılar son haftalarda lokallerin döviz talebinin de oldukça azaldığına dikkat çekiyorlar.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadeler kullanıldı:

Dün gün içinde 1558 seviyesin test eden BIST100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla günü 1546 seviyesinden tamamladı. Kısa vadeli indikatörler aşağı yönlü zayıf seyirlerini sürdürmektedir.

Bugün olası satışlarda takip edilecek ilk destek seviyesi 1540'ta bulunmakta olup, bu seviye aynı zamanda 5 günlük hareketli ortalamanın geçtiği seviyedir. Eğer bu seviye kırılırsa 22 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 1520 seviyesine doğru kademeli geri çekilme olması söz konusu olacaktır. Olası yükseliş hareketlerinde ise takip edilecek ilk direnç seviyesi 1555'te bulunmakta olup, bu seviyenin geçilmesiyle birlikte 1560 seviyesi hedeflenecektir.

DOLAR

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde, “Dolar kurunda tepki denemeleri oldukça sınırlı, ancak kritik 7,00 eşiği aşağı yönde geçilebilmiş değil, 7,09 kısa vadeli direnç konumunda.” ifadelerine ye verildi.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde ons altın zayıflıktan çıkamadığı belirtilirken, “Altının ons fiyatı iki haftalık değer kaybının ardından yüzde 0,5 artıda seyrettiği yeni haftada daha ılımlı bir performans sergiliyor olsa da görünümde herhangi bir iyileşmeden söz etmek güç. Öyle ki, yukarı yönlü denemelere karşın fiyatlar kısa vadede en kritik direnç noktası olarak gördüğümüz ve trend değişimi açısından da önemli sinyaller vermesi muhtemel 1885 doların yanında 200 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 1855 doların altında seyrediyor. Bu seviyelerin altında kalındıkça kısa vadeli görünümde anlamlı bir iyileşme görmeyi beklemiyoruz.” denildi.