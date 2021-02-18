Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

ABD tahvil faizleri kaynaklı dolara yönelim ve riskli varlıklardan kaçış hafta başında piyasalarda sert satışları beraberinde getirirken bugün Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı piyasada yön belirleyici olarak izleniyor.

TCMB söylemlerinin desteğiyle Kasım’dan beri yüzde 20’nin üzerinde değer kazanan TL’de uzun bir aradan sonra bu hafta ilk kez değer kaybı yaşandı.

Dolar/TL Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra 7.0680’e kadar yükseldi. Kurdaki yükseliş tam olarak kalıcı olmadı ve kur bu sabah güne 7 seviyesinin hemen altında başladı.

TCMB’den genel beklenti politika faizinin bugün yüzde 17 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Azınlık beklentilerde ise faiz artışı yer alıyor.

Enflasyonun önümüzdeki aylarda mevcut yüzde 14.97’den yükselişini nisana kadar sürdürmesi ve sonra düşüşe geçmesi bekleniyor. Enflasyondaki yükselişin TCMB’yi yeni bir faiz artışına götürüp götürmeyeceği ve bu artışın şubatta gerekli olup olmayacağı piyasa açısından net değil.

TCMB ise son dönemde uzun vadede enflasyona odaklı sıkı para politikasını “kararlılıkla uzun bir müddet” sürdüreceğini, “piyasanın önünde” hareket edeceğini ve gerekirse “ilave parasal sıkılaşma” yapabileceğini belirtiyor.

Bu kapsamda piyasalar TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde yaptığı değişiklikleri de önümüzdeki dönem politika bileşimini tahmin etmek için kullanacaklar. Piyasalar sadece olası bir faiz artışını değil yılın sonuna doğru beklenen indirimlerin de zamanlamasını anlamak için TCMB söylemlerini son dönemde daha yakından takip ediliyor.

AĞBAL ‘UZUN SÜRE GÜNDEMDE DEĞİL’ DEMİŞTİ

Ağbal Reuters söyleşinde enflasyon tahmin patikası üzerinde yukarı yönlü risklerin önemini koruduğuna dikkat çekerek “bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almanın mümkün gözükmediğini” söylemişti.

Reuters anketinde 2021 sonu politika faizi için tahmin veren 18 katılımcının medyan beklentisi yüzde 14 seviyesinde. 2021 sonu için beklentiler yüzde 12-17 bandında.

Son dönemde TCMB’nin kuvvetlenen sıkı duruş söylemlerinin ardından ilk faiz indirimi beklentileri de ötelenmiş durumda. Ağbal’ın enflasyon raporundaki söylemleri ve Reuters söyleşisindeki yılın büyük bölümünde indirimin mümkün görülmediğine yönelik açıklaması sonrası ikinci çeyrekteki indirim beklentilerinin üçüncü çeyreğe kaydığı görülüyor.

Faiz indirimlerine yönelik beklentilerde öteleme TCMB’nin beklenti anketine de yansırken dün Societe Generale, “Türkiye: Kazanan her şeyi alır” başlıklı notunda TCMB’nin üçüncü çeyrekte 100 baz puan ve dördüncü çeyrekte ek olarak 100 baz puan daha indirime gitmesini beklediğini açıkladı. Societe Generale aynı raporda dolar/TL’nin yıl sonunda 6.2’ye gerilemesini beklediğini de belirtti.

KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR GÜÇLENDİ

ABD 10 yıllık tahvil getirisi kısa süre önce test ettiği ve küresel piyasalarda sert bir satış getiren bir yıllık zirvesinden sınırlı da olsa geriliyor.

Küresel piyasalarda dolar, ABD perakende satışlarının artması ve ekonominin toparlanmasına dair beklentilerin güçlenmesiyle yükseldi. ABD perakende satışları ocak ayında yüzde 5.3 yükseldi. Ekonomistlerin tahmini perakende satışlarının yüzde 1.1 artacağı yönündeydi.

Dolar endeksi, gece seansında yüzde 0.2 arttıktan sonra sabahki Asya seansında 90.943 seviyesinde yatay seyretti.

Bugün PPK haricinde TCMB, haftalık para ve banka ve menkul kıymet istatistiklerini ve Şubat ayı tüketici güven endeksi de takip edilecek.

2 MİLYAR DOLAR ARTABİLİR

Haftalık verilerde bankacılar lokallerin döviz ve altın birikimlerinin 2 milyar dolar civarında artmış olduğunu öncü verilerden hesaplıyor.

TCMB’nin döviz alım ihalelerine başlamak için dedolarizasyonu bir ön şart olarak belirlediği için dedolarizasyon yakından takip ediliyor. Piyasa kısa süre önce başlayan dedolarizasyonda kalıcılığı izliyor.

Lokallerin yabancı para mevduatları 2020 yılında yaklaşık 42 milyar dolar artıştan sonra 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüş ardından ise aylar sonra ilk kez iki hata üst üste gerilemişti.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde, “Endekste 1,580 zirve bölgesini aşma denemelerinin oluşturduğu aşağı baskının devam ettiği belirtilerek, “Bu kapsamda oluşan seans içi geri çekilmelerde ilk önemli destek olarak izlediğimiz 1,520 seviyesini koruma çabasını sürdüren piyasada, gün içerisinde bu noktanın önemini koruyacağını düşünüyoruz.

Endeksin kısa vadeli yükseliş potansiyelini sürdürebilmesi için geri çekilmelerde 1,520 desteğini koruması gerekiyor. Bu durumda yeniden 1,580 direncini aşma denemeleri etkisini sürdürecektir.

1,520 altındaki hareketlerin ise piyasada 1,500 ve 1,430 seviyelerine yönelik baskı oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Bu nedenle piyasada 1,520 desteğini yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak almaya devam ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

DOLAR

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan bültende şöyle denildi

Şubat ayına 7,32 TL'de bulunan 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesinin altında başlayan dolar/TL kuru, hem dolar endeksinde yaşanılan gerileme hem de TCMB başkanı Naci Ağbal'ın kısa vadede faiz indirim beklentilerine kapıyı kapatan ve şahin duruşun devam edeceğine yönelik açıklamaları ile 6,90 TL'nin altını test etti.

Bugün yapılacak olan yılın ikinci Para Piyasası Kurulu toplantısı ve faiz kararı öncesinde politika faizinde herhangi bir değişiklik beklenmezken önceki gün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş sonrasında kurun 7,00 TL seviyesine yakın hareketi devam ediyor.

Haftanın dördüncü işlem gününde piyasada oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz.

Teknik olarak incelediğimizde kurda 7,00 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

Para girişinin oluşturduğu aşağı yönlü baskının devamı ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 6,95, 6,89 ve 6,85 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek bölgeleridir. 7,00 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yükselişlerde 7,07, 7,12 ve 7,15 direnç seviyeleri takip edilebilir.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı:

Ons altın destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Değerli metaller ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisini en net hisseden varlıklar olurken altının ons fiyatının 1800 doların altındaki seyrini sürdürdüğünü görüyoruz.

Tahvil faizlerinin yüksek olmasının yanında küresel gerginliklerin düşük olduğu bir dönemden geçiyor olmamız da güvenli liman algısından önemli ölçüde fayda sağlayan ons altının cazibesini azaltıyor.

Teknik açıdan bakıldığında ise 1765 dolar destek noktası olarak kalmaya devam ediyor. Altının bu bölgede tutunması durumunda yukarı yönlü tepkiler verdiğini görebiliriz.

Ancak kısa vadeli görünümün değişmesi için 1820 ara direnç olmak üzere 1830 doların aşılması gerektiğini düşünüyoruz. CFTC vadeli işlem kontratlarının halihazırda önemli ölçüde long olması da altının daha fazla destek bulmasını zorlaştıran bir unsur olarak kabul edilebilir.