Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

ABD tahvil faizleri kaynaklı dolara yönelim ve riskli varlıklardan kaçış hafta başında piyasalarda sert satışları beraberinde getirirken dolar/TL 7 civarında dalgalı bir seyir izliyor.

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini dün beklentiler doğrultusunda yüzde 17’de sabit tutarken sıkı duruşu “kararlılıkla uzun bir müddet” sürdüreceği ve gerekirse “ilave parasal sıkılaşma” yapacağına yönelik ifadelerini tekrarladı.

TL TCMB kararına anlamlı bir tepki göstermedi.

Dün uzun süre sonra ilk kez 400 TL’nin altı seviyeye gerileyen altın fiyatları, bugün yine 400 TL’nin altında güne başladı.

KARARLILIK VURGUSU

PPK metnine “Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir” ifadesi ilk kez girdi.

Bu ifade PPK metnine yeni girse de enflasyon raporu ve Reuters söyleşisinde yer almıştı. Yine de bankacılar enflasyonda orta vadeli hedefin rakamsal olarak da PPK metninde de yer bulmasını pozitif yorumladılar.

KISA VADEDE FAİZ ARTIŞI OLABİLİR

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB söylemlerinden enflasyonda kısa vadeli risklere karşı faiz artırma opsiyonunu elinde tuttuğunu ancak bugün kullanmadığını görüyoruz. Enflasyon nisanda yüzde 16’ya çıkacak, hâlâ bu tarih öncesi bir artış olacak mı net değil. TCMB’den kısa vadede artış beklentileri korunuyor ancak bu sene sonuna doğru indirim beklentileri de kuvvetli. Buna rağmen TCMB metninden orta vadede bile faiz indirimi çağrıştıracak bir sinyal göremiyoruz. Bu önemli TL pozitif etkiyi desteklemeye devam edecek” dedi ve ekledi:

“Bugün Fitch kararı da açıklanacak… Bugün için pozitif bir sürpriz olur mu bilinmez ancak önümüzdeki dönemde yeni politikaların etkisiyle birlikte not artışları görmek hiç sürpriz olmayacaktır.”

ABD FAİZLERİNE İLİŞKİN ENDİŞE

Dolar/TL bu hafta Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra ABD faizlerine ilişkin endişelerle yine bu hafta uzun bir aradan sonra ilk kez yönünü yukarı çevirerek 7.0680’e kadar yükselmişti. Kurdaki yükseliş tam olarak kalıcı olmadı ve kur 7 seviyesinde dalgalandı.

Dolar/TL bu sabah saat 0902’de 6.9750/7.0030, euro/TL 8.4363/8.4712, sepet bazında TL 7.7056/7.7371 düzeyinde bulunuyor.

GOLDMAN SACHS FAİZİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

Goldman Sachs dün TCMB kararı sonrası yayımladığı raporda, “TCMB’nin politika faizini yılın geri kalanı boyunca sabit tutmasını bekliyoruz. Enflasyon ve cari açığın beklentilerden daha kötü ilerlemesi ve TCMB üzerindeki piyasa baskısının artması halinde faiz artışlarına ilişkin riskler de artabilir. Ancak TL’deki işlemlere baktığımızda daha fazla faiz artış riskini düşük görüyoruz” denildi.

PPK öncesi yapılan Reuters anketine ilk faiz indiriminin zamanlamasına yönelik tahmin veren 18 katılımcıdan biri ikinci çeyrek, 11’i üçüncü çeyrek, 4’ü son çeyrek ve ikisi önümüzdeki yıl ilk indirimi bekliyor.

Ağbal Reuters söyleşinde enflasyon tahmin patikası üzerinde yukarı yönlü risklerin önemini koruduğuna dikkat çekerek “bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almanın mümkün gözükmediğini” söylemişti.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi dün Haziran ayından bu yana en yüksek seviyede kapanırken, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi 10 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 0,65’te işlem gördü. ABD Hazine tahvil getirileri yüzde 1.3 ile bir yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Bu yüksek seyir dolara destek veriyor.

Dolar, ABD’de hayal kırıklığı yaratan istihdam piyasası verilerinin ülkenin corona virüsü salgınından hızla toparlanacağı beklentisini zedelemesinin ardından 10 günün en büyük düşüşünü kaydetti.

DOLARİZASYONDA ARTIŞ

Haftalık verilerde lokallerin döviz ve altın birikimlerini 2,7 milyar dolar civarında arttığı görülüyor. TCMB verilerine göre 12 Şubat haftasında yabancı para mevduat 235,63 milyar dolara yükseldi.

Bankacılar fiyat değişimlerinden arındırıldığında 2,7 milyar dolarlık arındırılmamış artışın yaklaşık 1,5 milyar dolar net artışa işaret ettiğini hesaplıyor. Bu veriler TCMB’nin döviz alım ihalelerine başlamak için dedolarizasyonu bir ön şart olarak belirlediği için yakından takip ediliyor. Piyasa kısa süre önce başlayan dedolarizasyonda kalıcılık göremiyor.

Ancak bankacılar geçen yıl bankacılık sisteminden güven endişeleriyle çıkan bazı mevduatların geri dönüşünün bu veriyi ne kadar etkilediğini ise tam olarak hesaplayamıyorlar.

TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın Reuters söyleşisinde kullandığı “Son dönemde sisteme tabana yayılan efektif girişi de gözlemliyoruz. Bu durum yurtiçi yerleşiklerin döviz varlıklarını bankacılık sistemine taşıma isteğini ortaya koyuyor. Bu kaynaktan sisteme girişte döviz tevdiat hesaplarındaki gelişimi etkiliyor” ifadesiyle bu kanaldan kuvvetli bir giriş olduğu biliniyor. Ancak etkinin rakamsal dağılımı halka açık verilerle hesaplanamıyor.

Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altında kalıcı bir seyir izlemeye başladı. CDS saat 0855’te 285/290 seviyesinde.

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